Schriesheim. (RNZ) Nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf: Bürgermeisterkandidatin Fadime Tuncer (Grüne) lädt am kommenden Mittwoch, 6. Oktober, 19.30 Uhr, in Majer’s Weinscheuer, Bismarckstraße 40, ein. "Der Bundestagswahlkampf ist nun vorbei, und wie ich angekündigt habe, nimmt nun der Bürgermeister-Wahlkampf an Fahrt auf", teilt die Kandidatin mit.

In Majer’s Weinscheuer möchte sie sich nun den Bürgerinnen und Bürgern aus Schriesheim, Altenbach und Ursenbach vorstellen. Der Slogan dazu lautet "Schriesheim im Herzen – BürgerInnen im Blick". Es hängen auch schon entsprechende Einladungsplakate in der Stadt. Bei der Veranstaltung gelten die 3G-Regeln, um Anmeldung unter schriesheim@fadimetuncer.de wird gebeten. Mit von der Partie ist auch der Komponist, Dirigent, Moderator und künstlerische Leiter Bernhard Bentgens, den viele als Kopf des Heidelberger Hard-Chors kennen.