Auch Weinheims OB Just gab seine Stimme ab. Foto: Kreutzer

Hirschberg. (ze) Im Gegensatz zur Kommunal- und Europawahl ging es bei der Bürgermeisterwahl am Sonntagvormittag in den Wahllokalen recht gemächlich zu. Die Beteiligung war etwas geringer, und es bildeten sich keine langen Schlangen vor den Wahllokalen wie noch Ende Mai. "Um 10 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei sieben Prozent", berichtete Gemeinderat Jörg Mayer, der in Großsachsen als Wahlhelfer tätig war.

Ganz ähnlich verhielt es sich in Leutershausen, wo Hirschbergs ehemaliger Bürgermeister und Weinheims neuer OB Manuel Just bereits morgens zur Wahlurne schritt. "Nach dem Kirchgang kommen mehr Wähler", war sich Gemeinderat und Wahlhelfer Werner Volk sicher. Tatsächlich lag die Wahlbeteiligung zur Mittagszeit deutlich über 20 Prozent.