In und um das Hirschberger Rathaus stehen wohl noch weitere Diskussionen um den Flächennutzungsplan der Gemeinde an. Foto: Reinhard Lask

Hirschberg. (ans) Als letzte Partei hat sich nun die FDP zur Bürgermeisterwahl geäußert. Sie hatte am Montag zu einer Mitgliederversammlung geladen und verschickte am Dienstag eine Pressemitteilung. "Nach einer längeren und intensiven Diskussion", so die Liberalen, habe die Mitgliederversammlung in einem Beschluss den Stellenwert der Überparteilichkeit des Bürgermeisters betont. Zudem hob sie den Charakter der Bürgermeisterwahl in Baden-Württemberg als Persönlichkeitswahl vor, "ohne die Hirschberger zu bevormunden und sich auf einen Kandidaten festzulegen".

Bewusst hatten die Liberalen die Versammlung nach Ablauf der Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl angesetzt. Nachdem alle anderen Parteien und Wählervereinigungen bereits vor Fristende am Montagabend eine Empfehlung für einen Bürgermeisterkandidaten abgegeben hatten, konnte die Versammlung nun vier zugelassene Kandidaten beurteilen.

Gemeinderat Oliver Reisig, der gleich nach dem Ende der Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Mitgliederversammlung geeilt war, wusste zu berichten, dass neben den schon vorher feststehenden Kandidaten Ralf Gänshirt und Christian Würz mit Tobias Wolk und Jens Flammann zwei weitere Kandidaten zur Wahl zugelassen wurden, die erst kurz vor Bewerbungsende ihre Unterlagen abgegeben hatten.

Vorstand und Gemeinderäte sahen sich daher darin bestätigt, mit der Mitgliederversammlung noch bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist gewartet zu haben. Für die Bewertung der Kandidaten habe man folgende Wahlprüfsteine aufgestellt, die der Mitgliederversammlung präsentiert wurden: inhaltliche Übereinstimmung, Verwaltungsfachmann oder -frau, parteipolitische Neutralität und "Blick von außen", Bürgernähe und kommunikative Fähigkeit, das Amt auszufüllen. Unter Berücksichtigung dieser Wahlprüfsteine habe man neben losen Kontakten zu potenziellen Kandidaten mit Ralf Gänshirt und Christian Würz intensive Gespräche geführt, heißt es in der Pressemitteilung, und sich auch mit den anderen beiden Kandidaten - soweit möglich - auseinandergesetzt.

Tobias Wolk, von Beruf Objektpfleger, sei ein Kandidat, der vorher nie in Erscheinung getreten sei, so dass man zu ihm keine Aussage treffen könne. Jens Flammann, der einiges vorab über die Presse kommunizierte, habe im Vorfeld lediglich Themensammlung betrieben und kein Gespräch über seine konkreten Vorstellungen für Hirschberg angeboten, schreiben die Liberalen. Die von vielen Hirschbergern gewünschten kompetenten externen Kandidaten hätten sich leider nicht gezeigt. Gänshirt (parteilos) und Würz (CDU) hätten bei Zugrundelegen der vorgegebenen Wahlprüfsteine sehr nahe beieinandergelegen, so die FDP. "Ralf Gänshirt konnte vor allem durch seine Verwaltungserfahrung und Überparteilichkeit punkten."