Bürgermeisterkandidat Tobias Wolk ist in Leutershausen aufgewachsen. Ihm liegt die Gemeinde am Herzen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Durch einen schmalen Flur geht es hinaus in den Garten, wo ein Planschbecken und ein Sandkasten davon zeugen, dass hier entweder Kinder wohnen müssen oder häufig zu Gast sind. "Ich bin zweifacher Onkel", sagt Tobias Wolk (26) stolz. Der parteilose Bürgermeisterkandidat wohnt hier, am Rande des alten Leutershausener Ortskerns, mit seiner Mutter und und deren Mann.

Wolk gibt sich Mühe beim Sprechen, doch ab und an klingt es durch: Er stottert ein wenig. "Vor einem Jahr wäre es noch undenkbar gewesen, dass wir uns so unterhalten", gibt er offen zu. "Aber daran sieht man doch auch, dass es mir ernst ist: Ich will Bürgermeister werden." Die Frage, ob er ein Spaßkandidat sei, verneint er eindrücklich. Eigentlich wäre er ja gern schon bei der letzten Bürgermeisterwahl vor acht Jahren angetreten, "aber da war ich noch zu jung".

Er sei schon immer "ein politischer Mensch" gewesen. Auf die Richtung angesprochen, meint Wolk, dass das je nach Alter gewechselt habe. Vorwiegend im Internet engagiere er sich, habe auch schon an Online-Petitionen teilgenommen.

In Leutershausen wie in Großsachsen ist er quasi ein unbeschriebenes Blatt. Hört man sich um, wer ihn kennt, kommt in der Regel ein Schulterzucken. "Ich war mal im evangelischen Posaunenchor Leutershausen aktiv", erzählt der Bürgermeisterkandidat, der im Hirschberger Ortsteil auch aufgewachsen ist. "Aber dann kam eben die Jugend", sagt er und schmunzelt.

Hobbys habe er eigentlich keine, sagt er zunächst spontan. Später kommt dann aber raus, dass er gern mit Elektronik bastelt. In dieser Richtung wolle er sich auch weiterbilden, selbst wenn er Bürgermeister wird, kündigt er an. Außerdem schreibe er an einem kleinen Buch mit "poetisch gehaltenen" Sprüchen "aus meiner politischen Laufbahn". Darin notiert hat er sich: "Der Bund wächst an seinen Gemeinden." Wenn Wolk gerade nicht schreibt oder bastelt, arbeitet er als Objektpfleger für eine Firma im Gewerbepark. "Ich reinige Gebäude", erklärt er schlicht sein Aufgabengebiet.

Als Kind hat er zunächst die Hermann-Gutzmann-Schule in Mannheim besucht, eine Förderschule, die unter anderem auf Kinder mit Sprachbehinderung spezialisiert ist, um dann auf die Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen zu wechseln. In Mannheim machte er an der Abendschule seinen Realschulabschluss, das anschließende Abendgymnasium brach er ab.

Apropos Schule: Hier bedauert er sehr, dass es in Leutershausen keine weiterführende Schule mehr gibt und dass die Gemeinschaftsschule in Heddesheim realisiert worden ist. "Sollte ich Bürgermeister werden, möchte ich den Bürgerentscheid wiederholen lassen", kündigt er an.

Die Gemeinde möchte er als Einkaufsort attraktiver machen. Und Firmen, die sich hier ansiedeln oder erweitern wollen, würde er als Bürgermeister gern eine Anschubfinanzierung gewähren, die sie später zurückzahlen sollen. So weit klingt es noch nach "normalem" Wahlkampf. Etwas außergewöhnlicher gestalten sich seine Vorstellungen zur Energienutzung. Hier will er sich für "Freie Energieformen" stark machen und nennt als Beispiel Magnetmotoren. Dieser Begriff stammt aus dem Bereich der Parawissenschaften. Hier geht es um eine vermeintlich unerschöpflich zur Verfügung stehende Energiequelle, die etablierte ersetzen können soll. Diese ist aber weder belegt noch wissenschaftlich anerkannt.

Ebenfalls als ungewöhnlich gelten kann seine Idee, das Hilfeleistungszentrum für das Testen von verschiedenen Heilpraktiken zu verwenden, um die Erkenntnisse daraus dem Bund zur Verfügung zu stellen.

Von eher bodenständiger Bedeutung ist der Ring in seinem Bart. Damit bändigt er einfach nur seinen Haarwuchs, wie er ganz offen zugibt.