Hirschberg. (kaz/rl) Nach den Freien Wählern und der Grünen Liste haben nun auch die Sozialdemokraten bekannt gegeben, Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Hirschberg unterstützen zu wollen.

Vorausgegangen war eine Umfrage unter den SPD-Mitgliedern, ob Gänshirt der richtige Mann an der Spitze der Verwaltung wäre. Von rund 70 Mitgliedern stimmten 30 für Gänshirt, 4 waren unentschieden, 16 wollten sich nicht festlegen, der Rest nahm an der Umfrage nicht teil.

Die Fachkompetenz von Ralf Gänshirt, der seit fast zwei Jahrzehnten Hauptamtsleiter im Rathaus ist, ist laut Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz "ein Pfund, mit dem man wuchern kann". An Gänshirt schätzt er auch dessen "Überparteilichkeit".

Die Wahl des neuen Bürgermeisters in Hirschberg findet am 21. Juli statt. Neben Gänshirt tritt Christian Würz (CDU) an.