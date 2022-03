Heddesheim. (keke) "EWG – Einer wird gewinnen" hieß in den 1960er-Jahren die samstagabendliche Ratesendung im Fernsehen. Kein Quiz, sondern knall-harte Fragen und Antworten waren auch am Donnerstagabend bei der Kandidatenvorstellung mit Bürgermeister Michael Kessler als Moderator zur Wahl am 20. März gefragt. Kessler begrüßte neben rund 450 Besuchern in der Nordbadenhalle viele Interessierte vor den heimischen Bildschirmen, welche die Vorstellung per Live-Stream "zur Schärfung ihres Entscheidungsbildes" (Kessler) verfolgten.

Ob es am 20. März bereits einen klaren Gewinner mit der erforderlichen 50-Prozent-plus-eine-Stimme-Mehrheit gibt, bleibt nach der dreistündigen Diskussion offen. Eine Neuwahl, in der die einfache Mehrheit der Stimmen ausreicht, ist auf 10. April terminiert. Mit den beiden Gemeinderäten Daniel Gerstner (SPD, 41 Jahre) und Tobias Köber (FDP, 55), dem von den Grünen unterstützten Jens Römer (51) und dem parteilosen Peter Seitz (62) bewerben sich gleich vier Heddesheimer um den Chefsessel. Hinzu kommen der parteilose, in Weinheim wohnhafte Geschäftsführer des Job-Centers Rhein-Neckar, Norbert Hölscher (50), sowie der in Edingen-Neckarhausen wohnende und von der CDU unterstützte langjährige Leiter des Heddesheimer Ordnungsamtes, Achim Weitz (50). Während Hölscher die Frage einer Bürgerin, ob er nach seiner Wahl nach Heddesheim ziehen würde, mit einem klaren "Nein" beantwortete ("Es kann auch von Vorteil sein, von außen und neutral auf die Gemeinde zu blicken"), schloss Weitz, der derzeit die Stelle des Ordnungsamtsleiters in Schriesheim innehat, einen Umzug nicht aus.

In den Aussagen über die Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit auf dem Rathaus unterschieden sich die Kandidaten meist nur wenig. Einig war man sich, dass Transparenz und Kommunikation mit den Bürgern in ihrer am 1. Juni beginnenden Amtszeit an vorderster Stelle stehen müsse.

Hinzu kommt von allen die Absicht, "die hervorragende Finanzlage der Kommune nicht durch Unachtsamkeit leiden zu lassen", so Köber. Über ein "Voranbringen des Klimaschutzes", eine "breit gefächerte Vereinstätigkeit", die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Stärkung des Gewerbegebiets, eine Attraktivitätssteigerung des Ortskerns sowie eine interkommunale Vernetzung mit anderen Gemeinden war man sich gleichfalls einig.

Unter anderem die Schaffung eines Seniorengremiums und eines kleinen Gründerzentrums schwebt Gerstner vor. Köber möchte die aktive Jugendvertretung weiter modernisieren und stärken, Hölscher sogar einen "Jugendbürgermeister" installieren. Hinzu kommt die Einführung eines "Ehrenamtstags".

"Schluss machen mit Filz und Klüngelei" hat sich Jens Römer auf die Fahnen geschrieben. Ein "Pfenning 2.0" sowie "seltsame Verfahren, wie Personen zu Privatgrundstücken kommen", werde es mit ihm nicht geben. Seine gute Vernetzung mit den Bürgermeistern der Region, Landratsamt, Regierungspräsidium und den hiesigen Landtagsabgeordneten warf Achim Weitz in die Waagschale. Für ihn gilt es vor allem den Wirtschaftsstandort Heddesheim weiter zu stärken und das soziale Klima des Miteinanders von der Verwaltungsspitze her zu stärken. Die Idee eines Mehrgenerationenhauses findet Weitz "eine spannende Sache".

"Frischen Wind von außen" verspricht Norbert Hölscher: "Ich höre zu und nicht hin." Bereits in den ersten 100 Tagen als Bürgermeister will er ein "Atelier der Zukunft" ("Zukunftswerkstatt") auf den Weg bringen und öffentliches WLAN einrichten.

Immer wieder für Lacher sorgte Peter Seitz. Der zwar vieles zu sagen wusste, in den wenigsten Fällen allerdings präzise Aussagen machte. Unter anderem schlug Seitz, der in Heddesheim ein Schachmuseum betreibt, vor, den Krieg in der Ukraine durch ein Duell zwischen einem russischen Schachgroßmeister und der ukrainischen Schachweltmeisterin zu beenden. Was eine Bürgerin veranlasste, ihn darauf hinzuweisen, dass man sich "auf einer Kandidatenvorstellung befindet und nicht im Kabarett".

An eine Erhöhung der derzeitigen Steuerhebesätze denkt auf Nachfrage ebenfalls keiner der Kandidaten. Der Einrichtung von "Tafeln und Kleiderkammern für Bedürftige" unter anderem unter Einbeziehung des Roten Kreuzes stehen alle ebenso positiv gegenüber wie man es als "humanitäre Pflicht ansieht", Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.

Warum sie ihre Wünsche und Ideen nicht schon während ihrer zum Teil mehr-jährigen Ratstätigkeit vorangetrieben hätten, wollte ein Fragesteller wissen: "Oder haben Sie sich das aufgespart, bis Sie 2022 damit aus dem Keller kommen?" Jede Idee benötige eine Ratsmehrheit, so Köber und Gerstner. Man könne nicht immer alles wie gewünscht zeitnah realisieren. Einig war man sich wieder in puncto Fortschreibung der Digitalisierung und darin, dass der Pausenhof der Hans-Thoma-Grundschule dringend umgestaltet werden muss. Eine halbe Million Euro ist dafür bereits mittelfristig eingestellt. Ein Thema dürfte wegen des zunehmenden Vandalismus zudem die Einzäunung des "den Charme der 1970er-Jahre versprühenden Schulgeländes" (Jens Römer) werden.