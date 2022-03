Heddesheim. (keke) Bildung, Nachhaltigkeit und Integration als "echte Beteiligungskultur" sowie der "Respekt für Mensch, Tier und Natur" stehen auf der Agenda des Heddesheimer Bürgermeisterkandidaten Martin Kemmet (50, parteilos) obenan. "In einem für die Zukunft bestens gerüsteten Heddesheim" spielen dazu der weitere Ausbau des Radwegenetzes, eine Wiederbelebung der Gastronomie, mehr Bürgerbeteiligung bei wichtigen Gemeinderatsentscheidungen eine wichtige Rolle, so der ledige Berufsfotograf. Sein Rücktritt als Fraktionschef im Gemeinderat und sein damit verbundener gleichzeitiger Parteiaustritt aus Verärgerung darüber, dass er von der Heddesheimer CDU nicht als Bürgermeisterkandidat nominiert worden war, hatte Anfang des Jahres politisch hohe Wellen geschlagen. Nun tritt er bei der Bürgermeisterwahl am 10. April an, beim ersten, nicht erfolgreichen Wahlgang am 20. März hatte er noch nicht kandidiert.

Weitere Bausteine in Kemmets Wahlprogramm stellen die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sowie eine innerörtliche Verkehrsberuhigung mit mehr Grünflächen sowie einer damit zusammenhängenden höheren Aufenthaltsqualität dar. Durch eine gymnasiale Oberstufe in der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule sollen Jugendliche künftig vor Ort das Abitur machen können. "Zeitnah umzusetzen" gilt es für ihn zudem eine gemeinsame Natur-Außenstelle für alle Heddesheimer Kindergärten. Den Senioren möchte Kemmet Einrichtungen mit unterschiedlichen Wohnformen ermöglichen. Um die Kommune krisensicher zu machen, sollen seiner Ansicht nach die Gewerbegebiete aufgewertet, "Heddesheim dabei aber keinesfalls zu einem Logistikstandort" werden.