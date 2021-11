Heddesheim. (keke) Daniel Gerstner (SPD) und Tobias Köber (FDP) haben schon vor einigen Wochen vorgelegt. Mit Grünen-Mitglied Jens Römer warf gestern ein von der Öko-Partei in seiner Kandidatur unterstützter, sich selbst aber als "überparteilich" bezeichnender dritter Kandidat seinen Hut für die Bürgermeisterwahl am 20. März in den Ring. Er besetze zwar grüne Themen, so Römer, wolle sich aber auch künftig seine Unabhängigkeit bewahren. Mit der Grünen-Vorstandsspitze sei abgesprochen, dass er von der Partei nicht offiziell als ihr Kandidat nominiert wird.

Der in Bad Berleburg geborene Römer lebt mit Ehefrau Sylvia (49) und zwei leiblichen Söhnen sowie zwei Stieftöchtern seit knapp fünf Jahren in Heddesheim. Seit 2017 ist er als Studiendirektor an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim tätig.

Die Heddesheimer Verwaltung leiste eine gute und zuverlässige Arbeit und wickle die ihr obliegenden Verwaltungsprozesse ordentlich und effizient ab, so Römer. Dennoch sei er überzeugt, dass die 12.500-Einwohner-Gemeinde "mit noch mehr Leidenschaft, mehr Weitblick und mehr Nachhaltigkeit gelenkt" sowie mit "mehr guten und zukunftsweisenden Ideen geführt" werden könne. Diese Aufgaben lösen zu können, traue er sich als "Teamplayer" und "erster Diener der Gemeinde" mit einer effizient arbeitenden Verwaltung im Rücken nach "einjähriger Einarbeitungszeit" auch als Nichtfachmann zu: "Schulleiter oder Bürgermeister zu sein, ist so viel anders nicht."

Vor allem Bürgerbeteiligungsprozesse, die Gewerbeentwicklung und die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs hätten in Heddesheim noch "Luft nach oben". Daneben dürften den nachkommenden Generationen keine weiteren Lasten aufgebürdet werden.