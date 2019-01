Der 49-jährige Boris Maier aus Leutershausen ist derzeit Kämmerer der Stadt Walldorf. Nun tritt er am Sonntag, 3. Februar, bei der Bürgermeisterwahl in Dossenheim an. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner und Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen/Dossenheim. Drei Kandidaten bewerben sich in Dossenheim um die Nachfolge von Bürgermeister Hans Lorenz, der nach 24 Jahren aufhört - darunter auch ein "Heisemer". Der 49-jährige Boris Maier aus Leutershausen will Bürgermeister werden. "Ich werde mich nach reiflicher Überlegung zur Wahl stellen", hatte Maier der RNZ seine Kandidatur angekündigt. Er ist zurzeit Kämmerer der Stadt Walldorf und parteilos, wird aber für die Wahl am 3. Februar von den Freien Wählern und den Grünen unterstützt.

Vor Maier hatten bereits der 41-jährige David Faulhaber aus Brühl (CDU), Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Mannheim, und die 51-jährige Betriebsprüferin Elke Kaiser (parteilos) aus Dossenheim ihren Hut in den Ring geworfen.

Der 49-Jährige ist in Dossenheim kein Unbekannter. Er war dort bereits von 2001 an sieben Jahre stellvertretender Kämmerer der Gemeinde. "Ich habe einen engen persönlichen Bezug zum Ort, Dossenheim gehört zum erweiterten Lebensumfeld meiner Familie", betont Maier. Ab 2009 verantwortete er fünf Jahre lang die Finanzen der Gemeinde Nußloch, seit 2013 ist Maier Kämmerer im reichen Walldorf. Der gebürtige Illertissener ist in Dietenheim aufgewachsen. Maier ist Diplom-Verwaltungswirt, hat von 1994 bis 1998 in Kehl studiert und später auch einen Master in "Public Management" absolviert. An der Hochschule lernte er auch seine Frau kennen, die zwar in Mannheim geboren, aber ab ihrem vierten Lebensjahr in Leutershausen aufgewachsen ist. 1996 zog Boris Maier zu ihr an die Bergstraße.

Hier, in der Metropolregion, fühlt er sich wohl. An Leutershausen schätzt er unter anderem die ländliche Struktur und die dabei doch gute Anbindung an die großen Städte. Der Vater zweier Kinder (10 und 13) will, auch im Falle einer Wahl, zunächst in Leutershausen bleiben. Gemeinsam mit den Großeltern wohnen insgesamt drei Generationen unter einem Dach. Und weil die Schwiegereltern laut Boris Maier bei der Kinderbetreuung stark unterstützt haben, ist es für ihn umgekehrt nun auch klar, dass man jetzt auch im Alter Unterstützung anbietet.

Maier engagiert sich ehrenamtlich unter anderem als Kassenwart des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe Walldorf und spielt Bass bei der "Strada Montana Big Band" in Schriesheim. Überhaupt macht die Familie gerne Musik. Seine Frau spielt Klavier, die Tochter hat sich für das Schlagzeug entschieden. Sohn und Vater bedienen mit Gitarre und Bass die Saiteninstrumente. Für mehr Engagement, beispielsweise in seinem Heimatort, fehlt Boris Maier "einfach die Zeit", wie er selbst sagt.

Für eine Kandidatur in Dossenheim hat er sich bewusst entschieden: "Dossenheim, die Struktur der Gemeinde und die Menschen - das passt zu mir", ist Maier überzeugt. Er will die Bürgerbeteiligung weiter ausweiten und eng mit Vereinen und Gewerbetreibenden zusammenarbeiten.

Maier möchte mit seiner "breiten Kompetenz und umfassenden Kommunalerfahrung" punkten. Der 49-Jährige sieht sich als "unabhängigen Kandidaten mit dem neutralen Blick von außen". Daher kommentiert er auch eine mögliche Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Hirschberg, sollte er in Dossenheim nicht gewählt werden, mit "eher nicht". Da fehle eben besagter "neutraler Blick". "Außerdem gehe ich immer noch davon aus, dass es in Dossenheim klappt." Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just kennt er bereits aus dessen Zeit als Kämmerer von Rauenberg. Dass sich dieser zum Schritt entschlossen hatte, in Weinheim als Oberbürgermeister zu kandidieren, bezeichnet Maier als "folgerichtig".

Jetzt ist er als Hirschberger natürlich gespannt, was die Zukunft für seine Heimatgemeinde bereithält.