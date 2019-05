Nach dem Vorratsbeschluss des Rats wird voraussichtlich am 21. Juli gewählt, die Kandidaten würden sich am 10. Juli vorstellen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs zur Oberbürgermeisterwahl in Weinheim bringt Bewegung in die Hirschberger Bürgermeisterwahl. Erst am Montag hatte der Gemeinderat das weitere Vorgehen bei verschiedenen Szenarien beschlossen und einen sogenannten "Vorratsbeschluss" gefällt.

Aus diesem geht hervor, dass die Bürgermeisterwahl aller Voraussicht nach am 21. Juli stattfinden wird, sollte Bürgermeister Manuel Just seine gestrige Ankündigung wahr machen und in der Woche ab dem 13. Mai sein Amt in Weinheim antreten. Damit macht er die Stelle in Hirschberg frei und das von Gemeinderat und Verwaltung vorbereitete Prozedere kann beginnen. Sollte die Wahl am 21. Juli nicht entschieden werden können, ist eine Neuwahl für den 4. August angesetzt. Damit würde diese allerdings in den gefürchteten Sommerferien liegen, was sich eventuell negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken könnte.

Ausgeschrieben wird die Hirschberger Bürgermeisterstelle dann voraussichtlich am Freitag, 17. Mai, im Staatsanzeiger; die Kandidatenvorstellung würde am Mittwoch, 10. Juli, um 19 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle stattfinden. Moderiert werden soll die Veranstaltung vom ehemaligen "Kurpfalz Radio"-Leiter Gerhard Mandel.

Man darf gespannt sein, wer alles den Hut in den Ring werfen wird. Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt (parteilos) jedenfalls bekräftigte gestern im RNZ-Gespräch, dass er weiterhin Interesse an einer Kandidatur hat. Mehr wollte er noch nicht sagen.

Auch der Zweite Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz (CDU) äußerte gestern erneut "großes Interesse" an einer Kandidatur. Die Gespräche würden nun intensiviert. Würz erklärte, dass er sich bereits entschieden habe, seine Entscheidung aber erst am Tag der Stellenausschreibung bekannt geben werde.