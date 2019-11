Von Manfred Ofer

Weinheim-Oberflockenbach. Jeder möchte schnelles Internet haben. Da machen die Bürger in Oberflockenbach keine Ausnahme, von denen viele am Dienstag zu einem Informationsabend ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus kamen. Im Zuge dessen wurden sie über den aktuellen Stand des Ausbauprojekts des Zweckverbands „High-Speed-Netz-Rhein-Neckar“ (Fibernet) in Kenntnis gesetzt.

Die Plätze unter dem Dach des Saals reichten kaum aus, um dem Interesse gerecht zu werden, das vonseiten der Bürger am Breitbandausbau in ihrem Ortsteil besteht. Für das Weinheimer Amt für Stadtentwicklung machte Traudl Höft zu Beginn der Veranstaltung deutlich, dass die ersehnte Baumaßnahme Fahrt aufgenommen habe. Demnach werde der Hauptstrang des Glasfasernetzes, kurz „Backbone“ genannt, in Oberflockenbach mit hoher Wahrscheinlichkeit Mitte 2020 fertiggestellt sein.

Hintergrund Weinheim-Oberflockenbach. Weinheims Odenwaldortsteile warten auf schnelles Internet. Das zeigte sich auch am letzten Infoabend zum Thema, bei dem das Dietrich-Bonhoeffer-Haus aus allen Nähten platzte. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen auf dem Berg. Vor allem in Bezug auf die NetCom BW äußerten Anwohner gegenüber der RNZ Bedenken. [+] Lesen Sie mehr Weinheim-Oberflockenbach. Weinheims Odenwaldortsteile warten auf schnelles Internet. Das zeigte sich auch am letzten Infoabend zum Thema, bei dem das Dietrich-Bonhoeffer-Haus aus allen Nähten platzte. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen auf dem Berg. Vor allem in Bezug auf die NetCom BW äußerten Anwohner gegenüber der RNZ Bedenken. Die Stadt Weinheim überlasse der Anbieterin Teile des Ausbaus vor Ort, diese würde im Gegenzug Wettbewerber auf unbestimmte Zeit aus dem Markt heraushalten, so die Befürchtung. Denn schließlich müsse die NetCom BW der Konkurrenz die Nutzungsrechte an der Glasfaserinfrastruktur erst einräumen. Die Preise der NetCom BW lägen meist über den durchschnittlichen Marktwerten. Zudem müssten Kunden Wechselgebühren berappen, die der freie Markt anderswo gar nicht erst zulasse. Dazu müssten Nutzer einen neuen Router erwerben oder alte Geräte patchen lassen. Dabei decke NetCom BW nur ein Tausendstel des Marktes im Land ab, was wiederum Zweifel an deren Servicequalität aufkommen lasse: Wolle etwa ein Kunde zum Frühjahr 2020 aus dem Vertrag mit seinem bisherigen Anbieter aussteigen, müsse er auf einen planmäßigen Start des schnellen Internets im Sommer hoffen und die Zeit bis dahin ohne Telefon und Internet überbrücken. Die Alternativen seien ein Verzicht aufs schnelle Netz, ehe der Folgevertrag mit dem alten Anbieter ausläuft – oder doppelte Gebühren für Alt- und Neuvertrag. Hinzu komme, dass laut Aussage der Stadt Glasfaseranschlüsse in den Straßen in den nächsten zehn Jahren nicht kommen. Man könne nicht von „schnellem“ Netz reden, sondern eher von „schnellerem“. Heute liege man bei fünf Mbits/s, demnächst bei 50 Mbit/s, mit Glasfaser in den Straßen wären es 300 Mbit/s. Es müsse die Frage erlaubt sein, wie lange 50 Mbit/s noch ausreichen. (web)

Die Stadtplanerin ging in ihrem einleitenden Kurzbericht davon aus, dass die Geschwindigkeit der zu legenden Verbindung mit der im Weinheimer Stadtgebiet vergleichbar sein werde. Optimistisch äußerte sich auch Frank Bartmann, stellvertretender Betriebsleiter des Zweckverbandes „High-Speed-Netz-Rhein-Neckar“, zur Entwicklung des ehrgeizigen Projekts. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte er vor dem Hintergrund, dass „die Bagger nun endlich rollen“.

Bartmann ging in der Folge auf die Details der Zusammenarbeit von Zweckverband, Netzbetreiber und Stadt bei der Realisierung des Glasfaserausbaus ein. Unter dem Dach von Fibernet bringen sich 54 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis ein. Nach dem Ausbau des Breitbandnetzes ist die „NetCom BW“ für den Betrieb verantwortlich. Sie ermöglicht es den Dienste-Anbietern in einem letzten Schritt der technischen Maßnahme, einen Zugang zum Netz zu erlangen.

Im evangelischen Gemeindehaus war kaum noch Platz. Stadt, Zweckverband Fibernet und der künftige Betreiber informierten hier über den Stand des Ausbauprojekts. Foto: Kreutzer

Bartmann beschrieb das Projekt als ein „hochdynamisches“ Unterfangen, bei dem der von ihm repräsentierte Zweckverband zunächst die Verlegung der Glasfaserkabel sozusagen bis zum Keller realisiert. In einem nächsten Schritt kümmert sich dann die „NetCom BW“ um den erforderlichen Einbau der Lichtwellenleiter vor Ort. Schließlich erfolgt die Aktivierung durch die Betreiber. Bartmann bestätigte auch, dass der Zweckverband plane, die Anschlüsse etwa bis Mitte 2020 verlegt zu haben, sodass Leistungen fortan buchbar seien. Während der Zweckverband bei der Einrichtung der Infrastruktur vom Land Baden-Württemberg mit Fördermitteln unterstützt wird, liegt die Finanzierung der innerörtlichen Netzstruktur bei der Stadt Weinheim.

Diese basiert auf der modernen FTTC-Technik (Fiber to the Curb), die das Glasfaserkabel im Idealfall bis zum Verteilerkasten im Wohngebiet bringt, was in Oberflockenbach allerdings durch einen Zwischenschritt erfolgen soll. Konkret bedeutet das, dass für das jeweils letzte Stück zu den Haushalten die bestehenden Kupferkabel genutzt werden sollen. Das sei günstiger und zudem deutlich schneller zu realisieren als eine komplette Glasfaserleitung zu verlegen, erklärte Bartmann die technischen Details und betonte, dass „alle Oberflockenbacher von dieser Maßnahme profitieren werden“.

Sämtliche Kabel-Verzweigungen, die an der Backbone-Trasse stehen, sollen demnach angeschlossen werden. Der eingeplante Zwischenschritt werde zu keinen Einbußen bei der Geschwindigkeit der Leitungen führen, die laut Zweckverband bei bis zu 50 Mbits/s liegen werde.

Info: www.fibernet-rn.de, www.netcom-bw.de