Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. 108 Spendenwillige kamen Anfang der Woche zur Blutspende-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes in Zusammenarbeit mit dem Edinger Ortsverband. 93 konnten nach Ausfüllen des Fragebogens, nach den medizinischen Checks sowie der Befragung und Untersuchung durch einen Arzt zur Spende zugelassen werden. Darunter waren auch 16 Erstspender, was die Blutspendedienste wie in diesem Fall den gemeinsamen Dienst von Baden-Württemberg und Hessen besonders freut.

Seitens des Edinger DRK-Teams wurde die Aktion von Bereitschaftsführer Justus Neuwirth geleitet. Der war über das Resultat zufrieden. Zumal der Termin wieder in den Sommerferien lag, wenn doch viele auf Urlaubsreise sind. Auch die Frühjahrsaktion fällt immer in die Osterferien. Dies, so Neuwirth, liege daran, dass in Edingen dennoch vergleichsweise gute Ergebnisse erzielt würden, besser als in vielen anderen Gemeinden. So belasse es der zuteilende Blutspendedienst hier bei den Terminen zur Urlaubszeit, auch wenn dies den Ergebnis-Spiegel des Edinger Teams immer etwas trübt.

Dass immer alles reibungslos klappt, kann der RNZ-Autor aus der eigenen Erfahrung von mittlerweile 52 Spenden bestätigen. Indessen hatte er sich, wie wohl alle anderen Spender landauf, landab gewundert, als vor rund zwei Jahren ein deutlich umfangreicherer Fragenkatalog zur Ermittlung der Spendenfähigkeit auszufüllen war.

30 Fragen gilt es mittlerweile vor der Blutspende zu beantworten, zuvor waren es 17. Auch sollen die Spendenwilligen jetzt ganz konkret zu eventuellen Sexualkontakten, die das Risiko einer Infektion bergen, während der zurückliegenden vier Monate Auskunft geben. So ist unter anderem mit Ja oder Nein anzukreuzen, ob "man" schon einmal Sexualkontakt mit einem anderen Mann hatte, und ob "frau" mit einem bisexuellen Partner intim war. Ebenso, ob er oder sie sich schon einmal Sex mit Geld oder anderen Leistungen erkauft hat oder sich umgekehrt dafür entlohnen ließ.

Dass diese und andere Fragen vielen Menschen zu weit gehen, darunter gerade auch über Jahre und Jahrzehnte treue Spender, zeigen zum Beispiel etliche ernüchterte bis erboste Beiträge in den Frage- und Antwort-Foren zu diesem Thema im Internet, so auch auf den Informationsseiten der Blutspendedienste.

Die wiederum beteuern, dass die neuen Richtlinien einer noch größeren Sicherheit dienen, dass sie durch das Transfusionsgesetz festgeschrieben und somit Pflicht sind und im Übrigen nicht vom DRK stammen, sondern von der Bundesärztekammer und dem Paul-Ehrlich-Institut erarbeitet wurden.

Apropos ehrlich: Schon im früheren Fragenkatalog war anzukreuzen, ob der Spender zu einer der "Risikogruppen"bei Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis zähle. "Da aber", so das DRK, "die wenigsten Menschen sich ehrlich einer Risikogruppe zuordnen würden", sei es notwendig gewesen, "die Fragen direkter und drastischer zu formulieren". Ob dies nun zu ehrlicherer Auskunft führt, darf zumindest bezweifelt werden.

Vor Ort habe er noch von keinen Protesten gegen den Fragenkatalog gehört, sagte Edingens Bereitschaftsführer Justus Neuwirth. Und auch Markus Hieronymus vom Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen bestätigte das im Telefonat. Hieronymus ist zuständig für den Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis und betreut jährlich rund 215 Spendenaktionen mit zusammen etwa 30.000 Spenden. Bezüglich des erweiterten Fragebogens mit den sehr intimen Fragen sagte er: "Am Anfang, klar, war das etwas Neues". Inzwischen aber sei es bei den Terminen "gar kein Thema mehr".

Auch Anonymität und Diskretion seien sicher gewährleistet. Denn in den ausgefüllten Bögen stünden die Fragen innen, und das Ganze werde erst wieder vom hauptamtlichen (Fremd-)Personal und dann vom Arzt hinsichtlich der Spendeneignung durchgesehen. Und wie für den Mediziner gelte auch für das gesamte Team, Haupt- wie Ehrenamtliche, die ärztliche Schweigepflicht. Dass heute, anders als früher, neben dem Blutspender-Ausweis zwingend auch der Personalausweis vorzulegen ist, diene, so Hieronymus, der zweifelsfreien Identitätskontrolle: "Deswegen ist das Blut auch so sicher in Deutschland."