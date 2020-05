Edingen-Neckarhausen. (nip) Ganze 257 Unterschriften von Edingen-Neckarhäuser Bürgern überreichte am Donnerstagvormittag im Rathaus Edingen Ulrich Dreckschmidt auch im Namen seiner Mitstreiter Eva-Maria Hofer und Jörg Diener an Bürgermeister Simon Michler. Das Quorum von 200 Unterschriften für einen Einwohnerantrag nach Paragraf 20 b der Gemeindeordnung war damit erfüllt. Die Initiatoren wollen mit ihrem Antrag erreichen, dass der Neckaruferweg in Edingen durchgehend für den Radverkehr freigegeben wird. Nur an der Engstelle bei der Verladestation der Mälzerei Kling im Hafengebiet sollen Radfahrer zwingend absteigen müssen.

Begründet wird der für den Gemeinderat bindende Einwohnerantrag unter anderem auch mit dem neuen Leitbild der Kommune. Dort heißt es, dass sich Edingen-Neckarhausen bis 2030 zur Fahrradgemeinde gewandelt haben soll, in der Radfahrer gleichberechtigt und sicher unterwegs sein können.

"Es ist nachvollziehbar, was Sie da angepackt haben", sagte Bürgermeister Simon Michler. Der Radweg am Neckar sei sehr schön gelegen, dennoch werde die Realisierung nicht einfach werden. Es gebe dort eine Gemengelage aus Privatbesitz, Haftungs- und naturschutzrechtlichen Fragen. Auch das Hochwasser spiele eine Rolle. "Ein großes Thema", meinte Michler, der es begrüßte, dass Bürger ihre Ideen einbringen.

Der Gemeinderat hat sich immer wieder mit einem möglichen Ausbau des Neckaruferweges zum gemeinschaftlichen Rad- und Fußweg auf einer erforderlichen Breite von 3,50 Metern befasst, die Angelegenheit aber auch stets wegen hoher sechsstelliger Kostenschätzungen wieder ruhen lassen. "Wir haben großes Interesse daran, dass das Thema neu angesetzt und die Sicherheit von Radfahrern verbessert wird", erklärte Ulrich Dreckschmidt. Die Initiatoren aus Neckarhausen würden den Neckaruferweg als Radfahrer selbst stetig nutzen. Für Berufspendler, aber auch für Schüler und Freizeitradler ist der Weg abseits der stark frequentierten Hauptstraße hochattraktiv. "Dieser Antrag hier könnte ein Startschuss sein für ein Radwegnetz Edingen-Neckarhausen", meinte Dreckschmidt. Es sei ein "Puzzleteil", ein höchstens 500 Meter langer Abschnitt, dessen Ertüchtigung der Gemeinderat nun neu beraten muss. Michler sagte, das Einwohnermeldeamt werde die Unterschriftsberechtigung der 257 Unterzeichnenden nun prüfen. Voraussichtlich im Juli soll das Thema auf die Agenda des Gemeinderats.

Unterschrieben haben den Einwohnerantrag nach Dreckschmidts Angaben auch einige Auswärtige, denen die Sache ebenfalls am Herzen liegt. Gezählt werden sie indes nicht.