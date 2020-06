Birkenau. (pol/rl) Einen Polizisten attackierte eine 59 Jahre alte Frau am Samstag. Die Frau wohnte in einem Mehrfamilienhaus im Buchenweg und hatte in den Morgenstunden laut und andauernd herumgeschrien, sodass die Nachbarn die Polizei verständigten. Als die Beamten kurz vor gegen 10 Uhr vor Ort eintrafen, versuchten sie die Frau zu beruhigen. Jedoch wurde die Frau immer aggressiver und biss letztendlich dem Polizeibeamten in den Arm.

Gemeinsam mit den Rettungskräften wurde die 59-Jährige auf einem Tragestuhl für den Transport in die Klinik fixiert. Während der Fahrt schlug die Frau auch noch gegen die Rettungssanitäterin. Die Bisswunde des Polizisten wurde ärztlich versorgt. Diese war so schwer, dass er seinen Dienst beenden musste. Der Gesundheitszustand der renitenten Frau wird derzeit in einer psychiatrischen Klinik untersucht.