Birkenau. (pol/rl) Polizeibeamte haben die vermisste 14-jährige Birkenauerin am Montagabend in Mannheim gefunden und brachten sie zu ihren Eltern zurück. Das meldet die Polizei.

Die 14-Jährige hatte am Sonntag ihren Freund in einem Nachbarort besucht. Mit dem Bus wollte sie am Abend wieder zurück nach Weinheim fahren, um dort gegen 19.30 Uhr von ihren Eltern abgeholt zu werden. Doch die 14-Jähriger erschien nicht wie verabredet am Treffpunkt. Anrufe und Nachrichten wurden danach nicht beantwortet. Ihr Handy war ausgeschaltet.

Am Montagmittag darauf meldete sie sich mit unterdrückter Handynummer bei ihrem Freund. Sie sagte ihm, dass ihr Handy defekt sei und sie sich in einer größeren Stadt aufhalte, die ihr nicht bekannt sei. Daraufhin sei das Gespräch unvermittelt beendet worden.

Die 14-Jährige wurde dann aber am Montagabend von Polizisten in Mannheim angetroffen, die sie in Obhut nahmen. Sie wurde noch im Laufe des Abends zu ihren Eltern zurückgebracht.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 23.56 Uhr