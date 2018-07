Prinzip Vielfalt: Keine Harley gleicht der anderen. "Schon wenn man den Hof des Händlers verlässt, hat man etwas an der Maschine verändert", so ein Biker im RNZ-Gespräch. F.: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Ingo Baczoka und seine "FLH 1965" hatten die weiteste Anreise hinter sich. Acht Stunden war er von Lübeck aus in die Zweiburgenstadt unterwegs, um am vergangenen Wochenende mit rund drei Dutzend anderen der Kultmarke Harley huldigenden "Schraubern" am alljährlichen Biker-Treffen teilzunehmen. Der "Harley Davidson Club Germany" feiert in diesem Jahr seinen 45. Geburtstag und zählt zum Jubiläum rund 600 Mitglieder. Das Biker-Treffen im Weinheimer Sparkassen-Atrium hatte Uwe Nitzsche organisiert.

Nitzsche selbst hatte die kürzeste Anreise und konnte seinen chromblitzenden "Road King", Baujahr 2001, quasi vor der eigenen Haustür an der Piano Lounge parken. Zahlreiche Weinheimer ließen es sich nicht nehmen, die von einer Odenwald-Ausfahrt bis ins "Felsenmeer" zurückkehrenden "Thunderbiker" in Augenschein zu nehmen. Denn: Keine Maschine gleicht der anderen.

So standen sie also in Reih und Glied in der Sonne: Die gelb-schwarz geflammte "Tri Glide Ultra" neben dem "Shuffle Head"-Gespann und der 1400er "Sporty", die weiße "Heritage Soft", flankiert von der schwarz-rot lackierten "Classic" und der blauen "Delisle". Sie schwappten mit dem Sound des Milwaukee Eight-Motors ihrer "Softail" Tsunamiwellen in die Ohren der Umstehenden und dröhnten die Bahnhofstraße hinauf und hinunter.

Nein, der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskrieg, der auch ihr Kultobjekt verteuert und in der Harley-Davidson-Chefetage Umzugspläne ins Ausland reifen lässt, juckt niemanden: "Wer sich mit 50 eine Harley leistet, dem ist es ziemlich egal, wie viel mehr er zahlen muss", hieß es.

Dass keine Maschine der anderen gleicht, ist ungeschriebenes Gesetz. "Schon wer den Hof des Händlers verlässt, hat irgendetwas an seiner original Harley geschraubt", sagt Baczoka. Hier ist es die veränderte Gabel, dort der mit Hilfe von Airbrush zum Unikat gewordene Tank - und bei dem Dritten das ausgewechselte Trittbrett.

Nico aus Oberabtsteinach ist mit seinen 43 Jahren an diesem Nachmittag der Jüngste in der Runde. "Schrotty", der mit seiner gemeinsam mehr als 300 Jahre zählenden dreiköpfigen "Rentnergang" auch heute noch selbst Fahrten nach England und Spanien wagt, zählt mit seinen 83 Lenzen zu den ältesten Clubmitgliedern. Längst hat auch das weibliche Element im Zirkel der "Born to be wild"-Enthusiasten Einzug gehalten. "Der Weg in die Freiheit führt nur über uns", sagt Kirsten Wagner.

Seit zehn Jahren ist sie "im Club" und verantwortlich für die viermal im Jahr erscheinende Clubzeitung. Doris Tritschler aus Mörfelden-Walldorf hat schon mit 18 Jahren ihren Motorradführerschein gemacht, zwischenzeitlich aus "mütterlichen Gründen" pausiert und mit 40 wieder angefangen. Mit 42 legte sie sich ihre erste "1200er Sporty" zu, mit der jetzt der Sohn "über die Roads dampft".

Bei Pannen hilft man einander

Ob "verchromte Socken" oder "rote Schuhe, passend zur Tachonadel": Einen mehr oder weniger großen Spleen habe jeder Harley-Pilot, ist man sich in der fröhlichen Runde vor der Piano-Lounge einig. Einig ist man sich auch in der Rivalität und Abneigung gegen die "Knieschleifer-Fraktion" der "japanischen Reisbretter", sprich "Honda- und Yamaha-Fahrer".

Groß geschrieben wird in der "Großfamilie Harley-Davidson" dagegen die Kameradschaft. So hat der Lebenspartner von Kirsten Wagner einen der beiden Seitenkoffer seiner E-Glide immer bis an den Rand gefüllt mit unzähligen Rollen Isolierband, Bindedraht und anderem Werkzeug, um unterwegs liegen gebliebenen Kollegen aus der Patsche zu helfen: "Dafür muss ich ein paar Schlüpfer weniger einpacken", sagt Kirsten und lacht.

Die bis in den späten Abend hinein an-dauernde "BBQ-Party" im Atrium unterlegte die Band "Big Small" mit dem nötigen Feuer. Wobei Hits wie "Born to be wild" von "Steppenwolf", der "Drifters"-Smash-Hit "Under the Boardwalk" und "Bad Moon Rising" von "Creedence Clearwater Revival" natürlich nicht fehlen durften.