Weinheim. (web) Die Stadt Weinheim hat nun auch den zweiten Teil ihres Versprechens wahr gemacht: Während die Verwaltung bereits Ende letzter Woche "Anlieger frei"-Schilder an den Eingängen der Siedlungen Waid und Ofling anbringen ließ, wird seit Anfang der Woche nun auch die Einhaltung der Einfahrtsregelungen kontrolliert. Ziel dies Einfahrtsverbots für Nicht-Anlieger ist bekanntlich, den Parkverkehr des Freizeitbads Miramar von den Siedlungen fernzuhalten.

Dass die eigentlich angekündigten Kontrollen nicht schon am ersten Wochenende der laufenden Faschingsferien stattgefunden hatten, war in den Augen der Anwohnervertreter mindestens unglücklich. Zumal die Stadt Weinheim erste nach einigem Hin-und-her einräumte, dass der Samstag und der Sonntag komplett kontrollfrei geblieben waren. Stadtsprecher Roland Kern gab am Mittwoch im RNZ-Gespräch zu, dass hier interne Missverständnisse vorlagen.

Seit Montag sei der kommunale Ordnungsdienst aber regelmäßig in den Siedlungen unterwegs. Das kann auch Margarete Wacker bestätigen, die für die Bewohner der Waid-Siedlung spricht. Die Fahrzeuge des Ordnungsdienst seien jetzt mehrmals am Tag zu sehen, sagte sie im RNZ-Gespräch. Allerdings sei – auch in den Ferien – unter der Woche nicht so viel Betrieb wie am Wochenende.

Daher wünscht sich die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Waid vor allem am Samstag und am Sonntag intensive Kontrollen, auch wenn es die letzten beiden Tage des "Anlieger frei"-Provisoriums sind. Denn ihren Beobachtungen zufolge wird es im Miramar besonders an Wochenenden mit eher mäßigem Wetter so richtig voll. Für Samstag und Sonntag ist derzeit überwiegend regnerisches Wetter angesagt.