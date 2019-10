Ladenburg. (uwbo) Die Bevölkerungsstruktur in Ladenburg wandelt sich: Weniger junge Menschen, immer mehr ältere. Damit verändern sich auch die Anforderungen an die Infrastruktur. Nicht nur der Öffentliche Nahverkehr ist hier gefragt, auch die Straßenverhältnisse und Wohnungen müssen den Bürgern gerecht werden.

Ein Vortrag von Ergotherapeutin Hanne Zuber im Domhof zeigte zahlreiche Möglichkeiten auf, wie die Stadt barrierefrei werden kann. Die Stadtverwaltung bemüht sich nach Aussage von Bürgermeister Stefan Schmutz, die Wünsche in die Tat umzusetzen.

"Die Forderung der Bürger, Straßen und Wohnungen barrierefrei zu planen, lässt sich am besten erfüllen mit einer grünen Wiese", sagte Schmutz. "Schauen wir uns die Innenstadt an, lassen sich nicht die idealen Straßenlösungen für die Nutzung mit Rollatoren, Rollstühlen und Kinderwagen finden."

Dennoch würden die städtischen Einrichtungen Schritt für Schritt barrierefrei und Übergänge auf "Null"-Niveau umgebaut. Besser umsetzbar sind die neuen Anforderungen, wenn man ganz von vorne anfangen kann. Neubauten auf städtischem Gelände müssen barrierefreie Wohnungen aufweisen, Fahrstühle in mehrgeschossigen Häusern sind Pflicht. Doch auch die Bürger selbst haben die Möglichkeit, vieles zu unternehmen, damit sie lange in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können.

Und wer hätte das besser erläutern können als Ergotherapeutin Hanne Zuber? "Länger selbstständig zu Hause wohnen" lautete das Motto ihres Vortrags. Seniorengerechtes Wohnen bedeute, Stolpersteine in der Wohnung beseitigen, Eingangsbereiche für Rollstühle oder Rollatoren herzurichten, Geländer zu montieren.

Anhand von Beispielen und Bildern zeigte Zuber auch Treppen mit Kontrasten an den Stufenrändern. So soll ein möglicher Sturz verhindert werden. Auch der Einbau eines Treppenliftes kann den Aufenthalt in den eigenen vier Wänden deutlich verlängern, dafür gibt es sogar Zuschüsse. Ob Beleuchtung oder Fenster, Hilfe bei der seniorengerechten Kücheneinrichtung oder die richtige Badezimmereinrichtung mit rutschfesten Fliesen und genügend Haltegriffen: Die Möglichkeiten, eine Wohnung oder ein Haus für das Alter umzubauen, sind vielfältig.

Gerade bei Demenz-Erkrankten sind bestimmte Vorkehrungen angebracht, um den Betroffenen einen Aufenthalt im Heim so lange wie möglich zu ersparen. Die Markierung des Haustürschlüssels ist zum Beispiel etwas, das vielen Betroffenen hilft, wieder die Tür öffnen zu können. Es gebe bereits, sagte Zuber, für beinahe jedes Problem eine Lösung. Man müsse sie nur kennen. "Lassen Sie sich beraten", rät Zuber daher Betroffenen und Angehörigen.