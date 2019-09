Schriesheim. (keke) Unbedingt weitersagen: Der Zirkus kommt in die Stadt. Denn es ist nicht "irgendeiner", sondern ein ganz besonderer, der am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, auf Einladung der Grünen Liste in der Mehrzweckhalle seine Zelte aufschlägt.

Was man auch daran erkennen kann, dass "lauter Gesang ertönt". Und auch an dem Alleinstellungsmerkmal, dass von den rund 40 Gesangsartisten des "Heidelberger Beschwerdechors" rund die Hälfte eine oder mehrere körperliche Einschränkungen haben.

Wie etwa der blinde Einlasskontrolleur Jochen mit seiner Blindenstockklingel oder der einarmige Magier mit doppelter Carbon-Beinprothese, der das Publikum auf unnachahmliche Art und Weise zu verzaubern vermag. Das Leben mit Behinderung - wozu nach Ansicht von Bernhard Bentgens auch das Tragen eines Gebisses zählt - biete jede Menge skurrile und absurde Momente, "die einfach saukomisch sind", so der Zirkusdirektor und Chorleiter im Vorgespräch.

Dieses künstlerische Potenzial wird von dem Chor, der vor fünf Jahren im Rahmen eines Workshops gegründet wurde, ohne erhobenen Zeigefinger ausgeschöpft. Dafür aber sicht- und hörbar anarchistisch, humorvoll und barrierefrei.

"Stell dir vor, ein Zirkus zeigt dir die unglaubliche Schönheit dieser Welt, in der alle Menschen ihren Platz finden", schwärmt die Programmankündigung des selbst ernannten "MeisterGesamtKunstCircus". Dessen Protagonisten sind zwischen 22 und 90 Jahre alt. Sie machen jedem im Publikum ein Angebot: "Lass’ dich inkludieren in den ’Circus Inclusioni’, und eine neue Welt nimmt dich auf."

Man sei in den Reihen der Grünen stolz darauf, mit dem "Beschwerdechor" ein weiteres Ensemble von Bernhard Bentgens präsentieren zu können. Dadurch werde das traditionelle Kulturherbst- Programm der Wählervereinigung bereichert, so Stadträtin Fadime Tuncer. Mit dem Programm "Circus Inclusioni", das am 2. Juni in der Weinheimer Stadthalle Premiere gefeiert hat, soll das Bewusstsein für Alltagsbehinderungen geweckt werden, erklärte Chormitglied Claudia Weitzel.

Dabei stelle der Chor mit der "Lizenz zum Lachen über andere und sich selbst" weder einen Schonraum noch eine Therapiegruppe für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen dar. Vielmehr verfolge das Ensemble das Ziel, "Spuren in den Köpfen und in den Herzen des Publikums zu hinterlassen".

Wichtig zu wissen für Hör- und Gehbehinderte: Die Mehrzweckhalle ist barrierefrei zu erreichen und verfügt über eine Induktionsanlage mit zehn Anschlüssen. Hörbehinderte sollten sich daher vorher anmelden, damit bei Bedarf weitere Anschlüsse bereitgestellt werden können.

Eingebettet sind der "Heidelberger Beschwerdechor" und sein "Circus Inclusioni" in das Programm des Kulturherbstes der Grünen. Diese präsentieren am Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr, im Zehntkeller den Kabarettisten Werner Koczwara. Dieser bringt sein Programm "Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt" mit. Sein Kollege Michael Krebs rundet den Kulturherbst am Freitag, 22. November, 20 Uhr, ab. Sein Programm heißt "Live!" und verspricht unter anderem "Piano-Songs mit Texten auf die Zwölf".

Info: Karten für alle Veranstaltungen zu jeweils 15 Euro pro Person gibt es im Vorverkauf in Utes Bücherstube, Telefon 06203/961747, sowie im Laden der WG, Telefon 06203/61560. Achtung: Auf dem Programmflyer ist für den "Beschwerdechor" und das Programm des "Circus Inclusioni" ist fälschlicherweise der Zehntkeller als Veranstaltungsort aufgeführt.