Bergstraße/Neckar. (ans) Bei der am 14. März 2021 stattfindenden Landtagswahl wird Gerhard Kleinböck (SPD) nicht mehr kandidieren. Das gab der Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Weinheim soeben in einer Pressemitteilung bekannt. Er sei jetzt 67 Jahre alt. "Das ist ein guter Zeitpunkt, mich gesund und fit auf andere schöne Dinge des Lebens einzulassen", betont der Ladenburger.

Es gebe seit Kurzem einige Interessenten, die es sich vorstellen können, sich um dieses Amt zu bewerben. Der Schriesheimer Stadtrat Sebastian Cuny und André de Sá Pereira aus Weinheim (zusammen mit Zweitkandidatin Vanessa Bausch) haben sich am Dienstagabend in Hirschberg vorgestellt.

Kleinböck, der seit 2009 dem Landtag angehört, blickt "auf eine spannende, intensive, aber auch arbeitsreiche Zeit zurück". Die Regierungszeit wie auch die Zeiten als Mitglied der Oppositionsfraktion hätten ihn als Abgeordneten immer gefordert. "Jetzt freue ich mich darauf, mehr Zeit für meine Familie, Freunde und meine anderen Interessen zu haben", so Kleinböck. Er sei dankbar für die vielen Erfahrungen, die das Amt eines Abgeordneten mit sich bringt und die nur wenige Menschen machen dürften.

"An zahlreiche Begegnungen mit Menschen im Wahlkreis, in Stuttgart und in ganz Baden-Württemberg, die mich sehr beeindruckt haben, werde ich sicher noch lange denken", betont der Landtagsabgeordnete.