Ladenburg. (stu) Die fremdenfeindlichen Parolen waren nicht zu hören: Rund 70 Gegendemonstranten haben sich am Freitag auf der Fährwiese in Ladenburg lautstark einem kleinen Aufgebot von Mitgliedern der rechtsextremen NPD gestellt. „Nazis raus“, riefen die Teilnehmer der Kundgebung, zu der der SPD-Ortsverein, die Grünen und das Aktionsbündnis „Wir gegen rechts“ aufgerufen hatten.

Vor wenigen Tagen war der Stadtverwaltung vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitgeteilt worden, dass die NPD anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl eine Wahlveranstaltung in Ladenburg abhalten möchte. Die rechtsextreme Partei hatte dafür den Platz „Zur Linde“ in der Schriesheimer Straße angemeldet. Dieses Kundgebungsort lehnte die Stadtverwaltung aus Sicherheitsgründen ab und schlug stattdessen die Fährwiese am Neckar vor. Dort verliefen Kundgebung und Gegendemonstration friedlich und ohne Zwischenfälle.

Eigens aus dem Urlaub zurück kam Bürgermeister Stefan Schmutz, der den Button „Ich greife ein gegen Nazis“ an sein Freizeit-Shirt heftete. „Wehret den Anfängen. Ladenburg will keine Nazis sehen“ sagte SPD-Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck, der als Ordner bei der Gegendemonstration dabei war. Er erinnert sich noch mit Schaudern an den großen Naziaufmarsch am Maifeiertag 2006. Danach gründete sich in Ladenburg das Aktionsbündnis „Wir gegen Rechts“, das bei der Gegendemonstration ebenfalls dabei war.