Ladenburg. (pol/van) Auf der Fahrt von Berlin nach Saarbrücken ist am Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr die Außenseite des ICE 1536 von außen beschädigt worden. Das teilte die Deutsche Bahn der Bundespolizei Karlsruhe am Abend mit. Der Zug war gerade in Höhe Ladenburg unterwegs gewesen, als offenbar mehrere Einschläge Türen, Fenster und Zugwände beschädigten. Nur die äußere Scheibe einer Doppelverglasung wurde zerstört. In Innenraum sei nichts durchgedrungen, so die Polizei.

Der ICE wurde sichergestellt. Die etwa 150 Personen im Zug blieben unverletzt und konnten ihre Reise ab Mannheim mit weiteren Verbindungen fortsetzen.

An vier Wagen des ICE befanden sich insgesamt neun "Beschussstellen", teilte die Bundespolizei dann am Freitagnachmittag mit. Laut den Beamten sollen diese möglicherweise von einer Luftdruckpistole oder einem sonstigen mit Luftdruck betriebenen Gegenstand stammen. Projektile seien am Zug nicht gefunden worden. Unklar sei weiterhin wann und wo der ICE beschossen wurde, da der Polizei des Vorfalls erst mit Verzögerung gemeldet wurde.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Hinweise auf mögliche Täter liegen nach Angaben der Beamten noch nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0721/12016 0 bei der Bundespolizei Karlsruhe zu melden.

Update: 14.40 Uhr, Freitag, 12. April 2019