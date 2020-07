Der Gewerbepark soll in südliche Richtung erweiteret werden. Den entsprechenden Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Der erste Schritt zur Erweiterung des Hirschberger Gewerbeparks nach Süden hin ist getan. In seiner Sitzung am Montag fasste der Gemeinderat mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, FDP, Freien Wählern und Bürgermeister Ralf Gänshirt den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbepark Hirschberg Süd, 2. Änderung".

Da damit eine Erweiterung um zehn Hektar einhergeht, gab es aber Bedenken von Seiten der Grünen Liste Hirschberg (GLH) und SPD. Jürgen Steinle (GLH) stimmte gegen die Aufstellung des Bebauungsplans, die anderen Gemeinderäte der GLH und diejenigen der SPD enthielten sich der Stimme.

Am Mehrheitsbeschluss änderte auch der Protest einiger Bürger im Vorfeld der Sitzung nichts. Sie hatten sich vor dem Rathaus versammelt, um gegen die Vergrößerung des Gewerbeparks zu demonstrieren. "Bodenschutz ist Klimaschutz" oder "Gewerbegebiete sanieren, nicht Stadtkassen" war auf den mitgebrachten Plakaten zu lesen. "Wir sind hier, um zu zeigen, dass man so etwas nicht einfach durchbringen kann", erläuterte Arnulf Tröscher vom Verein "Landerlebnis Weinheim". Auch Altgemeinderat Jürgen Glökler vom Bürgerforum für Ortsentwicklung und Ortsgestaltung fand die Art und Weise, wie dieser Beschluss gefasst werden sollte, befremdlich. "Warum setzt man dies als letzten Punkt auf die Tagesordnung? Will man damit die Öffentlichkeit ausschließen?", fragte er und verwies auf eine schriftliche Stellungnahme des Bürgerforums.

Zuvor hatten Bürger vor dem Rathaus gegen die Erweiterung demonstriert und mit Plakaten auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Foto: Kreutzer

In dieser wird darauf hingewiesen, dass nach Untersuchungen von Thilo Sekol die Erschließung und der Unterhalt eines Baugebiets die Gefahr einer noch größeren Verschuldung und eines unkalkulierbaren Defizits in der Gemeindekasse mit sich bringt. Alternativ wird angeregt, für kleine Firmen, Einzelhändler oder Handwerker innerörtliche Möglichkeiten zu schaffen. Dies würde die innerörtlichen Strukturen stärken, Renovierungsmaßnahmen an Gebäuden bewirken und die Ortskerne lebendiger machen.

Dass man sich mit dem Beschluss des Gemeinderates nicht zufrieden geben will, verdeutlichte zudem Tröscher. "Es gibt noch die Möglichkeit, mit einem Bürgerentscheid aktiv zu werden, und das werden wir auch tun", kündigte er an. Ungeachtet dieser Bedenken diskutierte man im Gemeinderat vor allem um die Größe der Erweiterungsfläche des Gewerbeparks und die Vorgehensweise. Während der vor zwei Wochen gestellte Antrag von CDU, FDP und Freien Wählern für einen Aufstellungsbeschluss nur auf die im Flächennutzungsplan ausgewiesene Fläche von maximal zehn Hektar verweist, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, diese Fläche ganz zu nutzen.

Dies widersprach aber nach Ansicht von Monika Maul-Vogt (GLH) dem während einer Klausurtagung des Gemeinderats gefassten Konsens, den Gewerbepark nur um fünf Hektar zu erweitern. Dem hielt Gänshirt entgegen, dass es aufgrund der häufigen Anfragen nach Gewerbegrundstücken bei der Gemeinde abzusehen sei, dass eine kleinere Fläche rasch belegt ist und man dann, vielleicht bereits nach wenigen Jahren, erneut in die Planung gehen müsse.

Außerdem stelle das südlich des heutigen Gewerbeparks gelegene Areal nicht die einzige Fläche für die Ansiedlung von Betrieben oder für den Wohnungsbau dar. "Wir haben noch die Fläche in der Carl-Benz-Straße", erläuterte Gänshirt. "Wir sind für eine Erschließung nicht unter zehn Hektar", verdeutlichte Werner Volk (Freie Wähler) die Haltung seiner Fraktion. "Wir können uns größere Verzögerungen nicht mehr leisten", verwies zudem Oliver Reisig (FDP) darauf, dass man angesichts der Nachfrage an Gewerbegrundstücken nun tätig werden müsse.

Christian Würz (CDU) erinnerte daran, dass es bei der Entstehung des jetzigen Gewerbeparks ebenso Bedenken wegen des Flächenverbrauchs gegeben habe. Doch es sei die richtige Entscheidung gewesen, diese rund 26 Hektar an Gewerbefläche bereit zu stellen, denn nur dadurch könne die Gemeinde Projekte wie etwa den Neubau des evangelischen Kindergartens angehen.

Demgegenüber wies Eva-Marie Pfefferle (SPD) auf mögliche Probleme bei der Zufahrt zum Gewerbegebiet hin, da der dortige Kreisel bereits überlastet sei. Nach der Abstimmung stellte sie für SPD und GLH den gemeinsamen Antrag, Leitsätze und Kriterien für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben als einen elementaren Bestandteil in die weiter Planung aufzunehmen. So soll etwa ein Kriterienkatalog für die Ansiedlung erstellt werden, der spezielle Punkte wie Arbeitsplatzdichte, betriebliche Emissionen oder Innovationsfähigkeit des Betriebs berücksichtigt.