Edingen-Neckarhausen. (krs) "Hier soll Wohnraum für alle entstehen", sagte Bürgermeister Simon Michler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Rede ist von Neckarhausen Nord, wo es nach Jahren der Planung endlich losgehen soll. Den ersten Bauabschnitt macht das fast 7000 Quadratmeter große Areal der Kleintierzüchter aus, dafür genehmigte der Gemeinderat nun die Kriterien zur Auslobung für das Investorenverfahren und den von der Verwaltung vorgeschlagenen Zeitplan.

Die beschlossenen Kriterien sehen vor, dass zwei Drittel des Areals in Erbpacht für die Realisierung von Mietwohnungsbau vermarktet werden. Die Mindestlaufzeit des Erbpachtvertrags beträgt 50 Jahre. Bei den geförderten Wohnungen soll der Investor prüfen, ob die Gemeinde ein Vorschlagsrecht bekommen kann. Ein Drittel des Areals wird nach Höchstgebot für Eigentumswohnungen veräußert. Insgesamt soll sozialer Wohnraum mindestens 30 Prozent betragen. Mögliche Investoren sollen ab 2. Mai Zugriff auf die Unterlagen und danach Zeit für Rückfragen haben. Ende Juli soll der Preisträger des Wettbewerbs feststehen.

Insgesamt waren die Gemeinderäte zufrieden damit, dass das Wohngebiet nun endlich näher rückt, und sparten nicht mit ihrer Freude und allgemeinem Schulterklopfen. "Ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg, damit man mit Neckarhausen Nord endlich mal anfangen kann", fand Klaus Merkle (UBL-FDP/FW). Auf den langen zeitlichen Vorlauf ging auch Markus Schläfer (CDU) in seiner Stellungnahme ein. "Fünf, sechs Schleifen haben wir hier schon gedreht. Das hat gezeigt, wie komplex die Sache ist", sagte er. "Nach 15 Jahren Planungsarbeit wird in den kommenden Jahren endlich auch etwas sichtbar."

Thomas Hoffmann (OGL) lobte, dass zwei Drittel des Areals in Erbpacht vermarktet werden. Damit bleibe es in den Händen der Gemeinde. Edgar Wunder (Linke) machte es kurz: "Volle Zustimmung." Sozialdemokrat Alexander Jakel freute sich ebenfalls über den Startschuss: "Man muss nur die steigenden Baukosten beachten." Man müsse hoffen, dass sich Bewerber finden, die Zeiten in der Baubranche hätten sich geändert. Einzelgemeinderat Ulf Wacker erinnerte mit einem Schmunzeln daran, dass er zwar nicht an der Planung nicht beteiligt gewesen sei, sich dem Selbstlob aber trotzdem gerne anschließe. Das Gremium belohnte seinen Humor mit zufriedenem Lachen.