Von Axel Sturm

Ladenburg. „Der Kaiserstuhl brennt – der Kraichgau brennt, und auch die Bergstraße zeigt Solidarität“: Hans Mayer, Vorstandsmitglied des Kreisbauernverbandes Rhein-Neckar, war am Dienstagnachmittag sehr zufrieden. Rund 60 Landwirte unterstützten die protestierenden Kollegen in Berlin. Auf einem Acker bei Ladenburg entzündeten die Bergstraßen-Landwirte ein Protestfeuer, bildeten darum mit ihren Schleppern einen Kreis und hupten.

Sogar Kollegen vom Mannheimer Norden und von Heidelberg waren nach Ladenburg gefahren. „Wir haben die Schnauze voll. Wir lassen uns die Maßregelungen durch die Politik nicht mehr gefallen“, sagte Mayer, der auch Vorsitzender des Bauernverbands Großsachsen ist. Sein Heddesheimer Kollege, Robert Bach, stieß ins gleiche Horn: „Wir sind die Deppen der Nation. Dabei sind es die deutschen Landwirte, die sich an die Gesetze halten und nach hohen Umwelt- und Sozialstandards produzieren.“

Die Bauern würden die Klima- und Umweltschutzanforderungen als „betriebsgefährdend“ ansehen, sagte der Vorsitzende des Ladenburger Bauernverbandes, Steffen Linnenbach. „Wir sitzen doch alle im selben Boot – auch wir wollen, dass die Bienen sich vermehren, aber wir werden so hingestellt, als ob wir Brunnenvergifter sind“, waren sich Linnenbach und Mayer einig.

Einig sind sich die Mitglieder des Kreisbauernverbandes Rhein-Neckar auch darin, dass es so nicht weiter gehen kann. Die Demonstranten forderten die Bundesregierung auf, den Landwirten keine Gesetze überzustülpen. „Das Mindeste, was wir verlangen, ist, dass die Bundesregierung mit der Landwirtschaft redet“, hieß es. Drastisch: Ein Bauer hat eine Puppe an seinem Traktor aufgeknüpft. Diese sollte einen Landwirt symbolisieren: „Es ist in der Tat so: Wenn die Gesetze so kommen, ziehen uns die Politiker den Hals zu“, meinte Mayer. Er erinnerte an die Protestaktion „Grüne Kreuze“, die viele Kolleginnen und Kollegen aufgerüttelt habe. „Wir lassen uns nicht in die Umweltsünder-Ecke stellen, denn da gehören wir nicht hin“, sagte das Vorstandsmitglied des Kreisbauernverbandes erbost. Er freute sich darüber, dass in Deutschland am Dienstagnachmittag so viele Protestfeuer brannten. Rund 1000 sollen es gewesen sein.

Auf der Landesstraße 597 zwischen Ladenburg und Wallstadt bildeten sich wegen schaulustiger Autofahrer zeitweise kleinere Verkehrsstaus, und auch die Rückfahrt der Landwirte auf ihren Traktoren war so geplant, dass die Menschen auf den Straßen merken sollten, dass hier ein ganzer Berufszweig für seine Anliegen kämpft.