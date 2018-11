Von Günther Grosch

Weinheim. "Alternativlos": Das bundesdeutsche Unwort des Jahres 2010 gehört auch acht Jahre später noch immer regelmäßig zum Wortschatz des Weinheimer Gemeinderats, so auch während der Sitzung am Mittwochabend in Bezug auf die Erhöhung der Sanierungskosten an den Zugangsrampen des Barbarastegs. Ging die Verwaltung im Juli aufgrund des Ausschreibungsergebnisses noch von Kosten in Höhe von 315.000 Euro brutto aus, zeigte sich nach Beginn der Sanierung, dass diese Zahl nicht im Entferntesten eingehalten werden kann.

Mit Beginn der Fräsarbeiten an der rund 30 Jahre alten Betondecke wurde klar, dass durch Mängel in der damaligen Bauausführung die Bewehrung in der Rampenmitte und im Bereich der Auflagerbänke der Widerlager nicht die erforderliche Betondeckung aufweist. Die ursprünglich nur punktuell erkennbaren Schadstellen ziehen sich über die gesamte Rampenlänge.

Die Bewehrung selbst war stark korrodiert. Teilweise fehlten an den Bewehrungseisen zwei Drittel des ursprünglichen Querschnitts. Vergleichbare Schäden zeigten sich ebenfalls im Bereich der Auflagerbänke der Widerlager.

Man müsse wohl oder übel in den sauren Apfel der Kostensteigerung beißen, wolle man nicht die wichtigste Fußgänger- und Radfahrerverbindung zwischen Innenstadt und Weststadt kappen, so der Tenor der Ratsmitglieder in Bezug auf die Mehrkosten von annähernd 253.000 Euro auf insgesamt 568.000 Euro.

Unter anderem von Günter Bäro (FW) angefragte Alternativen, nur eine Rampe oder den ganzen Steg komplett abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, erwiesen sich allesamt als nicht umsetzbar. Der Abriss von nur einer Rampenauffahrt würde zur Instabilität des Bauwerks führen, für einen Neubau gebe es darüber hinaus kein Zeitfenster, lautete der Bescheid von Seiten der Verwaltung: "Der Erhalt der Verbindung aber ist zwingend erforderlich."

Erschwerend kommt hinzu, dass der Steg auch die Gleise der Deutschen Bahn überquert. Und mit der habe man in Vergangenheit wie in der Gegenwart nicht die besten Erfahrungen gemacht, so der einhellige Tenor. Carsten Labudda (Die Linke) wurde deutlicher: "Mit der Deutschen Bahn ins Gespräch zu kommen ist abschreckend." Darüber hinaus steht aber auch kein adäquater Platz für einen Neubau neben dem alten Steg zur Verfügung, der bis zur Fertigstellung einer neuen Brücke stehen bleiben müsste. "Infrastruktur und Immobilien müssen sinnvoll instand gehalten werden", sah Constantin Görtz (SPD) keine andere Lösungsmöglichkeit.

Spannbetonbrücken seien die Sorgenkinder der Kommunen, machte Tiefbauamtsleiter Udo Wolf mit Verweis auf den vor zwei Jahren aus Sicherheitsgründen alternativlosen Abriss der Eschenwegbrücke deutlich. Am Barbarasteg hingegen bestünden weder für Fußgänger und Radfahrer noch für den Autoverkehr auf der B 3 nach Abschluss der Sanierungsarbeiten Gefahrenstellen, sagte Bürgermeister Torsten Fetzner.

Angesichts ständiger und routinemäßiger Brückenprüfungen habe zu keiner Zeit für die Nutzer ein Risiko bestanden. Die früheren Betondeckungen seien mit ihren zwei Zentimeter Dicke einfach zu gering gewesen, benannte Fetzner vor allem den immensen Einsatz von Streusalz als einen der Hauptgründe für den maroden Zustand des Bauwerks: "Heute liegt die Normvorschrift bei einer Dicke von vier bis fünf Zentimetern, die das Eindringen des Salzes erschwert."

Die Frage, ob in 20 oder 30 Jahren "dann aber doch ein Neubau notwendig" werde, trieb Michael Lehner (WL) um. Vielleicht sollte man sich doch schon jetzt Gedanken um einen Neubau machen. Auf "70 bis 80 Jahre" bezifferte Amtsleiter Wolf die durchschnittliche Lebensdauer einer Spannbetonbrücke. Die Zustimmung der Räte zur Kostenerhöhung erfolgte "zähneknirschend", aber einmütig.