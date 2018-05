Hirschberg/Heddesheim. (ze) Nachdem Anfang März die beiden Aufzüge am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg nach einer längeren Bauphase und immer wieder verschobenem Fertigstellungstermin in Betrieb gingen, war endlich die Barrierefreiheit hergestellt. Mit den Aufzügen konnten die Fahrgäste bequem vom Bahnsteig am Gleis 1 zum Bahnsteig, der die Gleise 2 und 3 verbindet, gelangen.

Nach gerade einmal zwei Monaten ist diese Möglichkeit aber bereits nicht mehr gegeben. Vor gut einer Woche wurden die Einstiege des Aufzugs zum Bahnsteig zwischen Gleis 2 und 3 mit Holzplatten abgedichtet, nachdem zwei Frauen und ein Junge von der Hirschberger Feuerwehr aus dem stecken gebliebenen Aufzug befreit werden mussten.

"Als wir dort ankamen, waren Polizei und Süddeutsche Bewachung bereits vor Ort", berichtete Feuerwehrkommandant Peter Braun der RNZ. Die Feuerwehr war gerufen worden, nachdem es weder dem Serviceunternehmen "Süddeutsche Bewachung" noch der Polizei gelungen war, die Menschen aus dem Aufzug zu befreien.

Doch auch die Hirschberger Feuerwehr konnte zunächst nicht viel ausrichten. "Der Aufzug ließ sich nicht ablassen", erläuterte Braun. Hintergrund war, dass Aufzüge im öffentlich zugängigen Bereichen gegen Vandalismus zusätzlich gesichert sind und diese Absicherung verklemmt war. Daher musste auch noch die Herstellerfirma zu Hilfe gerufen werden. All dies dauerte seine Zeit. Dabei kam den Helfern und den Personen im Aufzug dessen Bauweise zu gute. "Durch das Glas hatten wir jederzeit Sichtkontakt", hob der Hirschberger Feuerwehrkommandant einen Vorteil der gläsernen Aufzugswände hervor.

Über die Ursache und das Ausmaß des Schadens an dem Aufzug war von der Pressestelle der Deutschen Bahn bisher keine Auskunft zu bekommen. So ist auch unklar, wann der Aufzug wieder in Betrieb gehen kann.