Von Philipp Weber

Weinheim. Bereits Ende 2018 hat Miramar-Inhaber Marcus Steinhart (53) dem Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner und den damaligen Fraktionschefs Ideenkonzepte vorgestellt, mit deren Hilfe die Parkprobleme im Umfeld des Freizeitbads gelöst werden könnten. Zur Gegenfinanzierung eines Parkhauses will das Bad indes Möglichkeiten zur Erweiterung. Im RNZ-Interview erläutert Steinhart, in welche Richtung er dabei denkt und warum er nicht findet, dass die Stadt dem Bad schon weit genug entgegengekommen ist.

Herr Steinhart, die Bewohner der Siedlungen Waid und Ofling klagen über Platzprobleme und Parkverstöße in ihren Straßen. Besonders, wenn im Miramar viel Betrieb ist, wird es auch in den Siedlungen voll. Haben Sie Verständnis für die Anlieger Ihres Betriebs?

Die Problematik mit dem Parkdruck insbesondere am Jahresende ist uns bekannt und unstrittig. Ich verstehe die Anwohner, aber ich habe natürlich auch unsere betrieblichen Interessen zu vertreten. Im Kern sehe ich drei Interessenslagen, die hier dringend eine Lösung suchen.

Erläutern Sie das bitte!

Gern. Es geht um die Interessen der Anwohner, aber auch um die des Miramar und der Stadt – hier also der Verwaltung, und dessen Souverän ist der Gemeinderat. Der ist Teil der Verwaltung und damit verantwortlich für die gesamte Kommune. Das Miramar ist der Top-Besuchermagnet in der schönen Stadt Weinheim und damit ein Eckpfeiler für das zukünftige Tourismuskonzept.

Ein Parkhaus mit zusätzlichen 500 Plätzen könnte die Situation entspannen und die Siedlungen entlasten. Einige Lokalpolitiker stören sich jedoch daran, dass das Miramar für den Bau des Parkhauses Erweiterungsmöglichkeiten verlangt. Worin bestehen diese konkret?

Ich sehe gemeinsam mit der Stadt und Tourismusexperten – und ich denke auch viele Anwohner teilen diese Sicht – mit einem Parkhaus eine gute Möglichkeit, den Parkdruck im öffentlichen Raum deutlich zu verringern. Das wäre ein guter Kompromiss. Das wird aber eine erhebliche Investition sein, die ohne eine Möglichkeit der Gegenfinanzierung nicht zu stemmen sein wird. Eine Baugrunduntersuchung im Frühjahr 2019 hat ergeben, dass es eine Pfahlkonstruktion im Untergrund braucht, was das Projekt sehr viel teurer macht. Wenn es den gemeinsamen Willen für ein Parkhaus gibt, dann muss es ebenfalls den gemeinsamen Willen geben, dies wirtschaftlich vernünftig realisieren zu können.

Unseres Wissens nach hat Ihr Vater das Miramar 1987 von der Stadt übernommen, zum symbolischen Preis von einer Mark. Ist die Stadt Weinheim Ihrem Unternehmen damit nicht schon weit genug entgegengekommen?

Andersherum ist es richtig. Meine Familie hat damals symbolisch eine Mark für einen Pleitebetrieb gezahlt, der sonst geschlossen worden und heute vermutlich eine Bauruine wäre. Für uns war das ein erhebliches Risiko. Wir waren verpflichtet, zehn Millionen Mark zu investieren, was wir geleistet haben, und diese Investition wurde dann mit drei Millionen Mark bezuschusst. Wir haben aus einem völlig defizitären städtischen Betrieb eines der Top-Freizeitbäder gemacht und in den vergangenen 25 Jahren über 40 Millionen Euro investiert, um dieses Angebot attraktiv zu halten und mit weiteren Attraktionen auszustatten. Das ist eine Leistung, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern erbracht haben, und darauf sind wir stolz.

Bereits 1981 haben die Weinheimer Wahlberechtigten ein Hotel am Waidsee abgelehnt, es war der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt. Glauben Sie, die Widerstände wären in Zeiten von "Fridays for Future" und "Bundesbündnis Bodenschutz" geringer?

Wir haben das Bad 1987 übernommen. Was vor 39 Jahren die Debatte war, ist mir nicht bekannt, da war ich 15 Jahre alt. Wichtig zu wissen ist: Das Miramar war vor den Siedlungen vor Ort, jeder, der dorthin gezogen ist, wusste um den Betrieb und dass dieser mit weiterem Erfolg zunehmen würde. Das stelle ich ganz sachlich fest. Bäder, auch private, dienen der öffentlichen Wohlfahrt und haben enormen Erholungswert für die Menschen. Der Betrieb benötigt Energie. Wir nutzen Geothermie, was als Investition viel teuerer als geplant und technisch heikel war, bis es lief. Wir haben ein modernes Blockheizkraftwerk und erzeugen Solarstrom. Wir haben also schon in Energieeffizienz investiert, als das bei anderen noch kein Thema war. Nicht nur, um Kosten zu sparen, sondern weil wir das für wirtschaftsethisch sinnvoll halten – wir als Familie sind traditionell sehr naturverbunden. Ein Parkhaus wird nach oben gebaut und benötigt weniger Fläche als ebenerdiger Parkraum. Was den "Widerstand" angeht, finde ich das Narrativ falsch.

Was meinen Sie damit?

Vor rund 40 Jahren wurde eine Debatte geführt, und ein Bürgerentscheid, der für drei Jahre bindend ist, entschied gegen ein Hotel. Ich sehe keine zwingende Logik, dass dies heute auch so sein muss. In vier Jahrzehnten ändert sich viel. Und das ist mir wichtig: Ich habe überhaupt keine Pläne für ein Hotel gehabt, sondern ich wurde gefragt, was ich beitragen könnte, um das Parkproblem zu lösen oder deutlich zu verringern. Die vermutlich beste Lösung ist ein Parkhaus. Nach dieser Feststellung habe ich dann überlegt, wie man das finanzieren kann und dafür benötige ich eine Erweiterungsmöglichkeit. Ob das ein Hotel oder eine andere Umsetzung ist, ist noch überhaupt nicht zu Ende gedacht.

Ihr Unternehmen ist an mehreren Standorten aktiv. Warum genau ist Weinheim interessant für eine Erweiterung?

Das Miramar ist eines der attraktivsten Familien- und Freizeitbäder deutschlandweit. Die Lage am See ist top. Besser geht es nicht. Wir investieren in den bestehenden Betrieb ständig weiter, zum Beispiel werden bald die Umkleiden neu gestaltet. Das Miramar ist zudem das Herzstück des Familienunternehmens – das meine ich wirklich so. Es ist der erste Betrieb und wurde zum größten. Hier sind wir verwurzelt. Das Bad selbst hat seine Kapazitätsgrenzen erreicht – mit den bekannten Folgen. Der Betrieb ist sehr erfolgreich, was gute Arbeitsplätze und viel Gewerbesteuer bringt. Aber es gibt zu Spitzenzeiten als Folge dieser Attraktivität erheblichen Parkdruck. Es geht mir eben nicht in erster Linie um eine Erweiterungsmöglichkeit, sondern um eine Problemlösung. Diese Lösung könnte ein Parkhaus sein – doch das löst ein Folgeproblem aus, nämlich die Frage, wie man das betriebswirtschaftlich sinnvoll finanzieren kann? Ich sehe keine andere Möglichkeit, als eine Erweiterung zur Refinanzierung. Allerdings nicht in den Badebetrieb, sondern in ein Beherbergungsangebot, was sicherlich den touristischen Standort Weinheim zusätzlich stärken wird.

Im Jahr 2018 ist das Miramar in die Schlagzeilen geraten, weil sich dort sexuelle Übergriffe ereignet hatten. Was haben Sie unternommen, um die Situation zu verändern?

Ich stelle zunächst fest, dass sexuelle Übergriffe überwiegend im Privaten stattfinden, auch im ÖPNV, im öffentlichen Raum und auch in anderen Bädern. Mein Standpunkt ist klar: Jeder Fall ist einer zu viel und beim Verdacht einer Straftat schalten wir immer die Polizei ein. Wer ins Miramar kommt und Böses vorhat, der geht in Handschellen wieder raus. Wir haben uns intensiv mit der Polizei ausgetauscht und tun das weiter. Wir haben das Personal geschult und nochmals mehr sensibilisiert. Wir haben eine Security engagiert und uns extern beraten lassen. Das waren sehr umfangreiche Maßnahmen. 2017 waren es leider 18 Vorfälle, 2018 noch elf Vorfälle und 2019 nur noch zwei Vorfälle. Die allermeisten waren exhibitionistischer Natur und sind teils vollkommen überzogen durch manche Medien dramatisiert worden. Erschütternd war 2018 eine Vergewaltigung durch einen Eindringling von außen. In zwei Fällen ging es um Handlungen, die früher eine sexuelle Belästigung gewesen wären und nach der Verschärfung des Sexualstrafrechts als Vergewaltigung gelten. Ich finde diese Verschärfung richtig, man sollte allerdings immer präzise darstellen, was vorgefallen ist. Wir tun unser Bestes, um unsere Gäste zu schützen. Der deutliche Rückgang zeigt, dass wir entschlossen agiert haben und schnell erfolgreich waren. Wichtig ist: Schuld ist immer der jeweilige Täter.

Wie gehen Sie vor, wenn die Fraktionen Ihre Erweiterungspläne letztlich ablehnen?

Noch mal: Ich habe keine Erweiterungspläne. Es gibt das dringende Bedürfnis, die Verkehrs- und Parksituation zu verbessern. Die Initiative ging im Sommer 2018 vom Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner aus, der auf mich zugekommen war, um gemeinsam über eine Problemlösung nachzudenken. Ende 2018 habe ich ein erstes Ideenkonzept dem Ältestenrat vorgestellt. Hierüber müssen sich die oben genannten Interessenlagen verständigen. Wenn dies als anzustrebender Wille festgestellt ist, kommt der nächste Schritt, nämlich, wie löst man die Finanzierungsfrage? Ich finde, es geht zunächst aktuell überhaupt nicht um Ablehnung oder Zustimmung, sondern erst mal um einen offenen Austausch, welche Möglichkeiten es geben könnte. Dann kann man sich weitere Gedanken machen und letztlich Entscheidungen treffen. Ich achte unser rechtsstaatlich-demokratisches System sehr und sehe erst mal jede Stadträtin und jeden Stadtrat einzeln in der Pflicht, die verschiedenen Interessen miteinander- und nicht gegeneinander abzuwägen. Ich bin gerne bereit, mich für eine Lösung des Problems zu engagieren und dafür erheblich zu investieren, weil die Stadt das vermutlich nicht leisten kann. Wenn daraus nur Forderungen entstehen würden, die letztlich die Wirtschaftlichkeit meines Betriebs gefährdeten, müsste ich ablehnen, da eben kein Interessenausgleich angestrebt würde. Wenn nur einseitige Maximalforderungen im Raum stehen, würde alles bleiben, wie es ist – und soweit ich verstanden habe, hat daran niemand ein Interesse.