Sie hatten beim Backfischfest den wohl heißesten Job: Christian Herrmann und Stephan Wetzel (v.l.) standen am Wochenende hinter den Fritteusen und ließen den Fisch knusprig werden. Foto: Schäfer

Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Es ist gut gelaufen, wir sind mit dem Zuspruch bei unserem zweitägigen Backfischfest sehr zufrieden", bilanzierte der Vorsitzende des Anglervereins Edingen, Uli Ding. Wie im Vorjahr fand auch die 69. Auflage des Traditionsfestes in der "to-go"-Variante statt. Die ganze Hoffnung der Angler liegt jetzt auf dem kommenden Jahr.

Denn dann steht das 70 Jubiläum des Backfischfests an, und das will der Verein endlich wieder im gewohnten Rahmen feiern. Bei der Gelegenheit soll dann auch der Fischerkönig inthronisiert werden – sofern es die Pandemie eben zulässt.

"Das Wetter ist ideal für den Fischverkauf. Der Himmel ist bewölkt und es nieselt ein wenig, da unternehmen die Leute keine großen Ausflüge", konstatierte Ding. Am Ablauf der Traditionsveranstaltung hatte sich coronabedingt zwar vieles geändert, eine Konstante aber blieb: die fein frittierten Fischspezialitäten aus der vereinseigenen Fischbäckerei.

Rotaugen aus dem Neckar

Klar, dass die Fischfans zu Stoßzeiten Wartezeiten in Kauf nehmen mussten. "Ich bin extra schon am Vormittag gekommen, da geht es schneller", ließ Bürgermeister Simon Michler wissen und fügte an: "Wir haben zum Mittagessen einen Gast, der freut sich schon auf Zanderfilet mit Kartoffelsalat." Ansonsten fand er das Fest unter Corona-Bedingungen professionell organisiert und routiniert durchgeführt. Um die erforderlichen Abstände einzuhalten, hatte man Boden-Markierungen angebracht und spezielle Zu- und Abgangswege eingerichtet. Die Verkaufstheke war durch Folie geschützt. Dahinter wurden die frisch zubereiteten Fische verkauft. Essen mussten die Gäste zu Hause, der Verzehr der Schuppentiere auf dem Vereinsgelände war untersagt.

Neben Zanderfilet boten die Angler noch Seelachs und als "Edinger Spezialität" kross frittierte Rotaugen von der eigenen Hausstrecke am Neckar an. "Man spürt die Begeisterung im Helferteam, wieder zusammenzukommen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen", erzählte Ding. Er sorgte als Chef-Logistiker für den geordneten Ablauf des kulinarischen Klassikers. Selbst beim originalen Backfischfest mit Bewirtung und allem drum und dran bekommt der Anglerverein immer eine Hundertschaft an Helfern zusammen.

"Um die Arbeit in der Fischbäckerei zu erleichtern und um größere Warteschlangen zu vermeiden haben wir unser Fischangebot reduziert", informierte der Angler-Chef. Sein Vater Karl Ding stand übrigens 60 Jahre als Fischbäcker an den Fritteusen und gab sein Wissen an die Nachfolger weiter. "Das Öl wird auf rund 200 Grad erhitzt, damit die darin schwimmenden Tiere schön knusprig braun werden", erklärte Fachmann Christian Herrmann.

Nicht nur ihm, auch seinem Fischbräter-Kollegen Stefan Wetzel, den man zudem als Oberschützenmeister der Tell-Schützen kennt, standen die Schweißperlen auf der Stirn. Hinter der Maske und vor dem brodelnden Öl der Fritteusen hatten die Herren buchstäblich den heißesten Job auf dem Backfischfest. "Wir machen es gerne", versicherten die beiden aber glaubhaft. Etwas für die Gemeinschaft zu tun, mache ihnen eben einfach Spaß. "Und wenn es den Leuten dann noch schmeckt, sind wir restlos zufrieden."