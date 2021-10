Weinheim. (RNZ) Die Westtangente B38 bei Weinheim zwischen der Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel dreispurig ausgebaut. Wie das ausführende Regierungspräsidium Karlsruhe nun mitteilt, wird ab Dienstag, 2. November, die Fahrbahn in Fahrtrichtung Saukopftunnel verbreitert. Deshalb wird der aus dem Tunnel kommende Verkehr zwischen 9 und 15 Uhr über die Bundesstraße B3 und die Mannheimer Straße umgeleitet.

Bei den bisherigen Arbeiten wurde der Verkehr auf zwei verengten Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeführt. Dabei entstand eine Vertiefung am Straßenrand, die nun behoben wird. Die Fahrbahn wird dabei mit Asphalt verbreitert.

Insgesamt werden für die Erweiterung der B38 von zwei auf drei Fahrstreifen 20.000 Kubikmeter Boden bewegt. Der Fahrbahnoberbau wird auf der gesamten Baustrecke (ca. 15.000 Quadratmeter) grundhaft erneuert sowie 1.600 Meter Schutzplanken am äußeren Fahrbahnrand ausgetauscht. Des Weiteren werden zwei Speicher-Verdunstungsbecken im Bereich der Weschnitzbrücken neu gebaut, um das auf den Brückenbauwerken anfallende Oberflächenwasser aufzunehmen.

Die Kosten des dreistreifigen Ausbau betragen rund 11,9 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Info: Weitere Informationen zu den Arbeiten an der B38 bei Weinheim gibt es hier.

Update: Donnerstag, 28. Oktober 2021, 14.52 Uhr

B38 wird von Dienstagabend bis Mittwochfrüh gesperrt

Weinheim. (RNZ) Im Verlauf des Ausbaus der B38 von zwei auf drei Fahrstreifen zwischen Automeile und Saukopftunnel kommt es Mitte der nächsten Woche zu einer Vollsperrung. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Grundsätzlich sei das Projekt in drei Bauabschnitte unterteilt, erläutert die Behörde. Seit Anfang dieser Woche laufen die Arbeiten am dritten und letzten Bauabschnitt, in dessen Zuge Erd- und Straßenbaumaßnahmen ausgeführt werden. Der Bauabschnitt wiederum ist in mehrere Bauphasen unterteilt. Dabei ist eine Bauzeit von etwa einem Jahr vorgesehen.

Mit dem Abschluss von Bauphase 1, in deren Verlauf die Facharbeiter die Verkehrsinsel bei der Kreuzung von B38, Viernheimer Straße und Westtangente rückgebaut haben, steht nun der Umbau der Verkehrsführung für Bauphase 2 an. Der Umbau könne aufgrund geltender Sicherheitsvorschriften nur unter einer Vollsperrung der Bundesstraße erfolgen, bedauert das Regierungspräsidium. Die B38 stehe den Verkehrsteilnehmern von Dienstag, 21. September, 20 Uhr, bis Mittwoch, 22. September, 6 Uhr, nicht zur Verfügung. Wobei das Ganze unter Vorbehalt steht: Voraussetzung für die Arbeiten in der Nacht auf Mittwoch ist, dass die Witterung trocken bleibt, da bei Regen oder nasser Fahrbahn keine Markierungsarbeiten möglich sind. Sollten entsprechende Änderungen notwendig werden, informiere die Behörde erneut, heißt es.

Die Umleitung während der nächtlichen Vollsperrung verläuft über die Westtangente, die B3 und die Birkenauer Talstraße: Grund für die Umleitung über die Birkenauer Talstraße ist die parallel stattfindende Vollsperrung des Saukopftunnels durch den Rhein-Neckar-Kreis, welche unabhängig vom dreistreifigen Ausbau der B38 durchgeführt wird.

In der nun beginnenden zweiten Phase des dritten Bauabschnitts erfolgt die Verbreiterung der Westseite der B38. Hierbei wird der Verkehr auf zwei verengten Fahrstreifen und mit reduzierter Geschwindigkeit am Baufeld vorbeigeführt.

Die Baustelle ist etwa 1,3 Kilometer lang und erstreckt sich von der Kreuzung an der Automeile bis zum Anschluss B38/K4229 im Tiefgewann. Es werden 20.000 Kubikmeter Boden bewegt, wobei die Arbeiter den Fahrbahnoberbau grundhaft erneuern und 1600 Meter Schutzplanken austauschen. Des Weiteren werden zwei Speicher-Verdunstungsbecken an den Weschnitzbrücken neu gebaut. Die Kosten von rund 11,9 Millionen Euro trägt der Bund.