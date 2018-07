Der Brand an der B 38 war rasch gelöscht, aber die Gefahren durch das heiße Wetter hielten am Wochenende an. Foto: FFW

Weinheim. (RNZ) Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehr sind am Freitagabend auf den B38-Abschnitt zwischen Mannheimer Straße und Viernheimer Straße geeilt. Auf dem ausgebauten Bundesstraßenstück brannte der Mittelstreifen auf einer Länge von circa 30 Metern. "Ursache dürfte eine weggeworfene Zigarettenkippe gewesen sein", heißt es im Feuerwehrbericht.

Die Feuerwehrleute kamen in zwei Löschfahrzeugen und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Dass die Brandgefahr durch das nach wie vor trocken-heiße Wetter deutlich unterschätzt würde, habe auch das uneinsichtige Handeln eines Feuerwerkers gezeigt, so die Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach und David Kunerth. Der Feuerwerker habe am Samstagabend - trotz der erhöhten Wald- und Flächenbrandgefahr - ein Feuerwerk am Wachenberg abbrennen lassen. Glücklicherweise sei dabei nichts passiert.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang aber erneut darauf hin, dass zurzeit offenes Feuer generell zu vermeiden ist - und Feuerwerke genehmigungspflichtig sind. Bei der Stufe 4 des Gefahrenindex, die zurzeit ausgerufen ist, darf kein Feuer gemacht werden. Dies gilt auch für das Verbrennen von Grünschnitt und das Abflammen von Unkraut.