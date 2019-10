In diesem Haus am Ladenburger Marktplatz (l.) wurde Johann Christoph Sauer im Jahr 1695 geboren. 1724 wanderte er mit seiner Familie nach Amerika aus. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Ladenburger Heimatbund war ganz bewusst mit seinem kompletten Vorstand vertreten, als im Kreisarchiv die Ausstellung "Neue Heimat Pennsylvania - kurpfälzische Auswanderer im 18. Jahrhundert" eröffnet wurde. Sie befasst sich nämlich auch mit dem bemerkenswerten Lebenslauf des Ladenburgers Johann Christoph Sauer (1695-1758), der 1724 mit seiner Frau Maria und seinem dreijährigen Sohn Christoph nach Pennsylvania auswanderte, heute einer der 50 Vereinigten Staaten von Amerika.

Sauer brachte 1739 die erste deutschsprachige Zeitung in Nordamerika heraus, 1743 krönte er sein Lebenswerk mit dem Erscheinen der ersten in Amerika gedruckten Bibel in deutscher Sprache - sie ging als "Sauer-Bibel" in die Kirchengeschichte ein.

Der Kreisarchivleiter Jörg Kreutz konzipierte nicht zum ersten Mal zusammen mit dem Historiker und Sammler Herbert Kempf eine sehenswerte Ausstellung. "Es ist bewundernswert, dass Herbert Kempf die alten Drucke und Bibelausgaben zu diesem spannenden Thema nicht nur für sich alleine hütet, sondern dem Kreisarchiv für dessen historische Bildungsarbeit zur Verfügung stellt", dankte der stellvertretende Landrat Joachim Bauer.

Der stellvertretende Landrat Joachim Bauer (l.) dankte Archivleiter Jörg Kreutz (r.) und Historiker Herbert Kempf für die Konzipierung der Ausstellung. Foto: Sturm

Der geschichtsinteressierte Kempf betonte bei der Eröffnung auch den aktuellen Bezug zur europäischen Debatte über die Zuwanderung. Auch im 18. Jahrhundert fühlten sich die Menschen nicht immer wohl, denn die deutschen Zuwanderer hielten in Amerika an ihrem religiösen und kulturellen Erbe fest. So beklagte sich 1751 der Sprecher des Repräsentantenhauses von Pennsylvania, Benjamin Franklin, drastisch über die "hinterwäldlerischen, pfälzischen Bauernlümmel", weil sie sich der Integration weitgehend verschlossen und ihre Sprache nicht aufgeben wollten. Sie blieben ihren Traditionen treu, hatten eigene Kirchen und schickten ihre Kinder auf deutsche Schulen.

Wie fest die Strukturen waren, kann am Beispiel des Ladenburgers Sauer festgemacht werden. Er gründete 1738 in Germantown eine Druckerei und trug so zum Erhalt der deutschen Sprache in Amerika bei. In seinem Einführungsvortrag informierte Kreutz, dass heute noch die Kultur und Sprache der damaligen Auswanderer in vielen Gegenden Pennsylvanias erhalten geblieben ist. Das ist auch ein Verdienst Sauers. "Christoph Sauer war eine beeindruckende Persönlichkeit, auf die Ladenburg sehr stolz sein kann", sagte die Heimatbundvorsitzende Carola Schuhmann bei der Eröffnung.

In Erinnerung bleibt Sauer besonders durch seine „Sauer-Bibel“. Sie war die erste deutschsprachige Bibel, die je in Amerika gedruckt wurde. Foto: Sturm

Sauer war Sohn eines reformierten Pfarrers, der im Haus am Marktplatz 9 (heutiges Kaffee-Haus) lebte. 1724 wanderte er nach Amerika aus, wo er sich für sich und seine Familie ein besseres Leben erhoffte. Der gelernte Schneider war in Amerika als Farmer, Uhrmacher, Optiker, Kesselflicker und Apotheker tätig. Dann eröffnete er eine Druckerei und arbeitete als Autor, Schriftsetzer und Verleger. Seine erste in deutscher Sprache in Amerika gedruckte Bibel war aber nicht unumstritten. Sie orientierte sich am Vorbild der radikalpietistischen "Berleburger Bibel", die von reformierten und lutherischen Pfarrern abgelehnt wurde.

Die geistlichen Würdenträger warnten sogar davor, Sauers Bibel zu kaufen. Die technische Ausstattung für den Druck kam von einem Frankfurter Gönner. Als Dank schickte Sauer ihm zwölf Exemplare der Bibel. Der Transport dauerte allerdings drei Jahre, weil das Frachtschiff von Piraten gekapert wurde. Exemplare der Sauer-Bibel sind heute noch im Besitz der Universitätsbibliothek Frankfurt, auch im historischen Museum in Frankfurt wird ein Exemplar ausgestellt.

Um eine Ausgabe der berühmten Bibel bemühte sich auch der Ladenburger Heimatbund, erzählte Carola Schuhmann der RNZ. Im Internet ein solches Werk zu kaufen sei aber sehr risikoreich, da dafür 10.000 Euro verlangt würden. "Man muss sagen, für Ladenburg wäre es eine Bereicherung, eine Original-Sauer-Bibel zu haben. Aber die Anschaffung ist dem Heimatbund dann doch zu teuer."

Bereits 2013 hatte der Heimatbund die Jahrestagung des Deutsch-Pennsylvanischen Arbeitskreises im Domhof organisiert. Aus diesem Anlass wurde am Geburtshaus von Sauer eine Gedenktafel in drei Sprachen (Deutsch, Pennsylvania-Deutsch und Englisch) angebracht, um an den bedeutenden Sohn Ladenburgs zu erinnern.

Die Einstellung gegenüber "Flüchtlingen" gleichen sich in den verschiedenen Zeitepochen. Rund 100.000 Auswanderer aus dem Südwesten Deutschlands fanden im 18. Jahrhundert eine neue Heimat in Pennsylvania. Neben politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ursachen waren es auch religiöse Gründe, die die Menschen nach Amerika trieben. Kreisarchivar Kreutz nannte den Hungerwinter 1708/09 als Ursache der ersten größeren Auswanderungswelle. Rund 13.000 Emigranten warteten in einem Flüchtlingslager vor den Toren Londons auf die Weiterfahrt über den Ozean. Der Umgang mit den Flüchtlingen und der Zustand in den Lagern löste in London eine heftige Diskussion aus.

Der Schriftsteller Daniel Defoe ergriff Partei für die Menschen in den Lagern - die Mehrzahl von ihnen sollte es niemals nach Amerika schaffen. Die Flüchtlinge katholischen Glaubens wurden entweder nach Hause geschickt oder nach Irland gebracht, um die dortigen Glaubensgemeinschaften zu stärken. Nur 3000 Flüchtlinge aus dem Hungerwinter erhielten eine Genehmigung zur Überfahrt, die unter katastrophalen Bedingungen stattfand. 800 Menschen überlebten die Reise nicht.

Um die Kosten für die Überfahrt aufzubringen, mussten sich die Auswanderer verpflichten, nach der Ankunft längere Zeit als Dienstknecht oder Dienstmagd unentgeltlich zu arbeiten. Erst danach konnten sie sich frei niederlassen. Viele wurden in Pennsylvanien glücklich, andere scheiterten. Auch Johann Christoph Sauer fand trotz seines geschäftlichen Erfolges nie das wahre Glück, unter anderem scheiterte seine Ehe. In Erinnerung bleibt er aber als erster deutscher Buchdrucker in Amerika.

Info: "Neue Heimat Pennsylvania - kurpfälzische Auswanderer im 18. Jahrhundert" im Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises, Trajanstraße 66, in Ladenburg. Die Ausstellung ist bis 10. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten sind montags bis freitags 9 bis 16 Uhr.