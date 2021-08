Von Katharina Schröder

Ladenburg. Rausgehen bei Wind und Wetter, Arbeitstage von mehr als zehn Stunden oder im Mist stehen: Johannes Sigmann macht das nichts aus. Der 21-Jährige aus Reichartshausen beendet im September seine Ausbildung zum Landwirt im Familienbetrieb Maas in Neubotzheim.

Dass es einmal in die Landwirtschaft gehen soll, sei ihm immer klar gewesen. "Die Frage war nur wie", sagt Sigmann. Denn das Berufsfeld sei vielfältig. Studieren oder doch eine Lehre machen? Sigmann entschied sich für Letzteres. Einen Betrieb zu finden, sei gar nicht so einfach, auch wenn der Landwirtschaft Auszubildende fehlen. Weil Sigmann Abitur gemacht hat, konnte er gleich im zweiten Lehrjahr beginnen. "Aber zu dem Zeitpunkt hatte der Betrieb hier schon einen Auszubildenden", erzählt Sigmann. Der Hof Maas sei ihm empfohlen worden. Dann ging es eben erst mal nach Waibstadt zu einem Schweinebetrieb. Das sei auch gut gewesen. In einer landwirtschaftlichen Ausbildung ist es üblich, dass die Lehrlinge jährlich den Betrieb wechseln. "Man muss möglichst viel sehen, der Beruf ist ja so vielfältig", erklärt der 21-Jährige. Und so kam er dann doch noch nach Neubotzheim im dritten Lehrjahr.

Die Landwirtschaft war Sigmann gewissermaßen in die Wege gelegt. "Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb zu Hause", erzählt er. "Aber wir haben nur Pferde in einem Aktivstall." Sigmann wollte mehr. "Es gibt einfach so viel in dem Bereich", schwärmt er. "Ackerbau, Tiere, es gibt alles Mögliche in der Landwirtschaft."

Angesprochen darauf, wie der typische Arbeitstag in der Ausbildung zum Landwirt aussieht, weiß Sigmann erst mal keine Antwort. Es sei eben alles sehr vielfältig. Also chronologisch: Wie fängt denn der Arbeitstag an? Siegmund gibt eine pragmatische Drei-Wort-Antwort: "Mit dem Frühstück", sagt er und lacht. Und dann kommt doch noch mehr. "Ich schaue erst mal, ob bei den Kälbern alles in Ordnung ist, und gebe ihnen Milch", erklärt der 21-Jährige. Derzeit leben rund 20 Kälber auf dem Hof. "Und ich schaue natürlich auch bei den Kühen, ob alles in Ordnung ist." Danach variiere das Aufgabenfeld je nach Jahreszeit.

"Im Juli hatten wir die Getreideernte", führt Sigmann aus. "Da bin ich zum Beispiel mittags aufs Feld gefahren und habe das Stroh gewendet." Denn bevor das Stroh zu Ballen gepresst und gelagert werden kann, muss es ganz getrocknet sein. "Und man bringt auch oft die Anhänger zum Feld, wo gerade geerntet wird", sagt der 21-Jährige. Das frisch geerntete Getreide kommt in die Anhänger. "Damit sind wir dann oft zur Getreideannahme nach Mannheim gefahren", erklärt Sigmann.

Als Landwirt sei man viel unterwegs. Einen Autoführerschein brauche man aber nicht zwangsläufig. "Das ist natürlich praktisch, aber eigentlich reicht Klasse T, der für große Traktoren", führt er aus. Spätestens um 17 Uhr gehe es wieder in den Stall. Die Kühe bekommen frisches Stroh und wieder gibt es eine Kontrolle, ob alles gut ist. Wenn nicht gerade Erntezeit ist, endet Sigmanns Arbeitstag danach. Das ist etwa gegen 18.30 Uhr.

Im Juli bei der Getreideernte sah das anders aus. "Da war’s halt auch mal halb 2 nachts", erzählt Sigmann und lacht. Für einen Arbeitstag, der um 6.45 Uhr beginnt, ist das ein ganz schön später Feierabend. Sigmann sieht das locker.

"Man schafft halt mit dem Wetter bei unserem Beruf", sagt er. "Wir können nicht sagen, dann machen wir das halt morgen, wenn es morgen regnet." Trotzdem sei die Landwirtschaft der richtige Beruf für den 21-Jährigen. "Ich hatte noch nicht einen Tag, an dem ich keine Lust hatte, zu arbeiten." Und da gerät er ins Schwärmen.

"Das ist einfach schön"

"Man ist im Stall bei den Tieren und sieht, wie neues Leben entsteht. Und man ist auf dem Acker und sieht den Ertrag, wenn man gearbeitet hat", sagt er. "Das ist einfach schön." In der Landwirtschaft erlebe man unmittelbar, wofür man arbeitet. "Es macht einfach Spaß", sagt Sigmann und setzt mit einem Lachen hinzu: "Und es muss halt auch gemacht werden."

Nach seiner Ausbildung ist er noch einen Monat im Betrieb der Familie Maas angestellt, danach geht es ins bayrische Triesdorf zum Studieren – Landwirtschaft natürlich. Aber Sigmann versichert: "Zum Helfen komme ich immer gerne wieder."