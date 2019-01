Ladenburg. Im Einzelplan 6 ("Wohnungswesen und Verkehr") schlagen die laufenden Ausgaben mit 2,2 Millionen Euro und die Investitionen mit 1,6 Millionen zu Buche. Allein für den Bau der Lärmschutzwand im westlichen Bereich der Nordstadt werden 2019 über 575.000 Euro benötigt. Abgebildet ist zudem die Umgestaltung des Umfeldes "Martinshöfe". Auch die Erarbeitung einer Radwegekonzeption hält die Verwaltung für wichtig. 60.000 Euro stehen für die Verbesserung der Radwegevernetzung und für die Entschärfung von Gefahrenstellen im Haushalt. Die Grünen beantragten eine Verdoppelung des Betrags auf 120.000 Euro, dem die Ratsmehrheit zustimmte.

Bürgermeister Stefan Schmutz kündigte allerdings an, "nicht irgendwo irgendetwas in das Radwegenetz zu investieren". Er hält es für zwingend erforderlich, dass zunächst die Ergebnisse der Radwegekonzeption vorliegen. Sichere Radwege zu schaffen, ist für ihn eine Langzeitaufgabe.

Auf Unverständnis stieß dann ein Antrag der SPD, die für die Weststadt ein Gutachten in Auftrag geben wollte, um den Westen Ladenburgs besser an die Kernstadt anzubinden. 20.000 Euro sollten hierfür bereitgestellt werden. Die Genossen fanden auch deshalb keine Mehrheit, weil die meisten Ratsmitglieder davon überzeugt sind, dass die Weststadt alles andere als abgehängt sei.

Im Einzelplan 7 sind die laufenden Ausgaben - 4,6 Millionen Euro - auch deswegen so hoch, weil hier die Abwasserbeseitigung und die Kosten des Bauhofes abgebildet sind. Die Stadt holt sich die Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren von den Nutzern zurück. Im Einzelplan 7 sind auch die Friedhofsgebühren abgebildet. Weil der Zuschussbedarf auf 220.000 Euro jährlich angewachsen ist, wird die Verwaltung neue Gebührenkalkulationen erstellen.

Erstmals öffentlich informiert wurde über Planungen, den Wohnmobilplatz an der alten Römerstraße durch einen neuen zu ergänzen. Der jetzige Ausweichplatz am Römerstadion hat keine Zukunft, weil hier die neue "Pumptrack-Anlage" gebaut wird. Jetzt wird nach einem weiteren Wohnmobilstellplatz gesucht. Hierfür sind Kosten in Höhe von 100.000 Euro im Haushalt eingestellt. (stu)

Bebauungsplan wird geändert - Ausschuss kritisiert Baurechtsamt

Einer Änderung des Bebauungsplans "Fichtenstraße II" stimmte der Technische Ausschuss (TA) in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch zu. Nötig wird die Änderung deshalb, weil der alte Bebauungsplan von 1971 im Tannenweg, einem reinen Wohngebiet, keine Nebengebäude erlaubt. Im übrigen Geltungsbereich ist festgesetzt, dass Nebengebäude bis zu einer Größe von 20 Kubikmetern gestattet sind, sofern es sich um ein allgemeines Wohngebiet handelt. In den vergangenen Jahren hat der Technische Ausschuss hier einige Befreiungen erteilt, die das Baurechtsamt hingegen ablehnt.

"Diese Gebäude gehören nach wie vor befreit, denn sie stören keinen", sagte Bürgermeister Simon Michler. Durch die Änderung des Bebauungsplans sei deren Existenz gesichert. Die Gebäude, kleine Gartenhütten oder Gewächshäuser, stehen teilweise seit über 20 Jahren. Einig war man sich im TA, dass die Vorgabe des Baurechtsamts "kleinkariert" sei.

Über eine Bauvoranfrage zum Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern auf einem Grundstück in Edingens Hauptstraße äußerte sich der TA kritisch und empfahl dem Architekten umzuplanen. Für die UBL-FDP/FWV ist wichtig, dass der dörfliche Charakter der Umgebung mit ihren Scheunen erhalten bleibt. Das habe man vor zwei Monaten auch so beschlossen, betonte Stephan Kraus-Vierling. Nun sei in den Plänen davon keine Rede mehr. Das trage man nicht mit. Seitens der SPD sprach Eberhard Wolff von Bedenken wegen der Tiefgaragenausfahrt auf die Hauptstraße. Hier soll ein Verkehrsexperte hinzugezogen werden.

Auch bei der Dachneigung sah der TA noch Optimierungsbedarf. Die Anzahl der Wohneinheiten soll von 14 auf zehn reduziert werden. (nip)

Nordstadt: Preise noch nicht festgelegt

Im Einzelplan 8, in dem investive Aufgaben in Höhe von 4,1 Millionen stehen, werden auch die "Grundstücksangelegenheiten" abgebildet. In diesem Jahr stehen für die Nordstadt Grundstückserlöse in Höhe von 5,8 Millionen Euro im Haushaltsplan, obwohl die Preise für das stark nachgefragte Bauland noch nicht festgelegt wurden. Die großen Veräußerungen werden aber erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Bürgermeister Stefan Schmutz gab einen Zwischenbericht zum Betrieb des Nahwärmenetzes in der Nordstadt. Es hätten sich zahlreiche Interessenten gemeldet. In der Ratssitzung am 30. Januar werde die Verwaltung einen Vorschlag unterbreiten.

Im Einzelplan 9 sind die Steuereinnahmen abgebildet. Mit rund 25 Millionen Euro sprudeln die Steuern 2019 kräftig, sodass die Räte Ausgaben nur im Ansatz kritisch hinterfragten. Auch wegen der gestiegenen städtischen Personalausgaben gab es keine Kritik. Die werden sich 2019 auf 8,5 Millionen Euro belaufen. 2010 lagen sie noch bei vier Millionen. Mittlerweile habe eine Verwaltung viele neue Aufgaben, so Schmutz, wie zum Beispiel den Flüchtlings- und Integrationsbereich zu managen. "Eine Stadt, die wächst, braucht auch mehr Verwaltungspersonal", sagte er kürzlich. (nip)