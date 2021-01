In ihrer Freizeit produziert Antje Geiter schmackhafte Essigvarianten. „Saures” wünscht sie dem Coronavirus, daher hat sie sich als Probandin an einer Impfstudie in Mannheim beteiligt. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Ladenburgerin Antje Geiter hat generell mit vielen Menschen Kontakt. Sie ist in der Ilvesheimer Heinrich-Vetter-Stiftung für das Referat Soziales zuständig und besucht nicht selten Alten- und Pflegeheime, um Spenden für förderwürdige Projekte zu überreichen. In ihrer Freizeit leitet die musikbegeisterte Ladenburgerin zwei junge Chöre in Seckenheim und Sandhofen und kümmert sich in ihrem "Musikgarten-Projekt" um die musikalische Früherziehung. In Coronazeiten schränkt Antje Geiter die Kontakte strikt ein, trotzdem kann sie persönliche Begegnungen nicht total verhindern.

"Ja, Corona macht mir Angst", sagte die Ladenburgerin beim Telefongespräch. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts verfolgt sie täglich; der RNZ-Bericht über den dramatischen Krankheitsverlauf bei der Ladenburgerin Ingrid Müller hat die 40-jährige Mutter sehr betroffen gemacht. Die Nachricht, dass ein wirksamer Impfstoff gegen die Viruserkrankung gefunden wurde, weckte im November auch bei ihr große Hoffnungen. "Doch wie kann ich möglichst schnell an eine Impfmöglichkeit kommen?", fragte sich Geiter, die auch wusste, dass viele Personengruppen vor ihr geimpft werden müssen.

Sie ergriff daher Eigeninitiative – und das mit Erfolg. Sie kontaktierte Ende November die Mannheimer CRS-Klinik, die klinische Studien unterstützt. Das CRS-Studienzentrum ist auf die Atemwegsforschung spezialisiert und testet in verschiedenen Phasen die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Corona-Impfstoffe. Hierfür wurden kerngesunde Probanden gesucht, die als Versuchspersonen Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchungen sein wollten.

Geiter erfüllte die Voraussetzungen, so dass sie zu einem Eignungstest nach Mannheim eingeladen wurde. Sie war als Testperson für die Phase drei vorgesehen. Die Phase eins ist bereits abgeschlossen. Hier wurde die Wirkung des Impfstoffes getestet. 50 Prozent der Probanden erhielten den Impfstoff, die andere Hälfte ein Placebo, das keinerlei wirksame Stoffe enthält.

In der Phase zwei wurde getestet, wie stark die Impfdosis sein muss, um die besten Ergebnisse zu erzielen. An den Probanden der dritten Phase wird derzeit die Langzeitwirkung des Impfstoffes getestet. Geiter war froh, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie als Testperson geeignet ist und einer Impfung nichts im Wege stehen würde. Sie willigte ein, an der zweijährigen Studie teilzunehmen. Geiter sagte auch deswegen zu, weil mit der Impfung nicht nur sie selbst geschützt sein wird, sondern weil die wissenschaftliche Studie auch anderen Menschen hilft. Bedenken hatte die Mutter keine. "Ich bin mir sicher: Ich gehe in die Studie gesund rein und gehe auch wieder gesund heraus", sagte die Probandin der RNZ.

Mitte Dezember erfolgte die erste Impfung. Nach dem kleinen Pieks hatte die Ladenburgerin gleich ein gutes Gefühl. "Ich fühlte mich anders; ich fühlte mich jetzt sicherer", erzählte sie. Der Impftag war recht zeitaufwendig. Sechs Stunden wurde Geiter durch die medizinische Mangel genommen. Permanente Blutdruck- und Fiebermessungen wurden in dieser Zeit getätigt, und auch ihr Blut mehrfach untersucht. Die zweite Impfung fand am 30. Dezember statt, und auch an diesem Tag erfolgte die gleiche zeitintensive Prozedur.

Viele Kontakte mit Menschen sind für Antje Geiter eigentlich Alltag – der Impfstoff kann helfen, dass solche wieder möglich werden. Foto: Sturm

Nach dem ersten Impftermin fühlte sich Geiter pudelwohl. Sie spürte keine Nebenwirkungen oder Veränderungen. Nach der zweiten Impfung sah dies allerdings anders aus. Ihr ging es am Tag danach zwar gut, aber sie merkte, dass der Impfstoff in ihrem Körper "kräftig arbeitet". Sie fühlte sich müde und erschöpft. Am zweiten Tag danach war die Müdigkeit aber wie weggeblasen. Sie fühlte sich wohl und gesund.

Die Probanden müssen übrigens ein Impftagebuch führen. Mehrfach am Tag werden Blutdruck und Körpertemperatur gemessen, um die Ergebnisse dann einzutragen. Es sei zeitlich schon ein großer Aufwand, aber dies sei ihr die Sache wert, meinte die 40-Jährige.

Probanden erhalten für ihre Test-Bereitschaft eine Aufwandsentschädigung. "Der finanzielle Anreiz hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt; für mich war es wichtig, dass ich jetzt geschützt bin und die Testergebnisse der Wissenschaft helfen", meinte die Ladenburgerin. Das Probandengeld wird sie daher nicht behalten, weil sie sich "nicht bereichern will". Sie wird das Geld an eine soziale Einrichtung spenden. Den Schritt hat sie persönlich nie bereut, obwohl sie bereits neun Termine in der CRS-Klinik wahrnehmen musste. Sie hofft nun, dass alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, möglichst schnell die Gelegenheit dafür bekommen werden. Von einer Impfpflicht hält die Ladenburgerin aber nichts. "Ich kann aus eigener Erfahrung nur jedem empfehlen, sich impfen zu lassen. Einen Tag matt zu sein, das ist erträglich", meint sie.

Für Menschen, die Corona leugnen oder Verschwörungstheorien aufstellen, hat die Probandin kein Verständnis. "Es muss einem doch zu denken geben, wenn man den tragischen Erfahrungsbericht von Ingrid Müller liest", erzählt die Mutter. Corona zu ignorieren, sei der falscheste Weg, meint sie. Sie ärgert sich über das egoistische Verhalten der Leugner, die nicht nur sich selbst, sondern auch die Mitmenschen gefährden.

Ein solches Risiko würde Antje Geiter niemals eingehen. Obwohl sie geimpft ist, trägt sie nach wie vor einen Mund- und Nasenschutz und hält sich strikt an die Abstandsregeln. Noch ist nicht sicher, dass geimpfte Menschen keine anderen anstecken können. Aber allein die Tatsache, dass der Impfstoff zu 95 Prozent vor Corona schützt, müsste doch dazu führen, dass sich die Menschen impfen lassen, meinte Geiter abschließend.

Sie hofft, dass sie bald wieder ohne Risiko Spenden der Heinrich-Vetter-Stiftung überreichen kann oder ihre Chöre dirigieren darf.