Weinheim/Hemsbach. (web) Die weiterführenden Schulen bereiten sich auf das kommende Schuljahr vor - und nehmen bereits Mitte März die Anmeldungen von Schülern entgegen, die aktuell die vierten Grundschulklassen besuchen. Eltern müssen unbedingt die Anmeldezeiten der weiterführenden Schulen beachten und der Anmeldung ihrer Kinder bestimmte Formulare beilegen.

Vorliegen muss die Grundschulempfehlung (Blatt sieben) sowie die der Grundschulempfehlung beigefügten Blätter vier und fünf ("Anmeldung bei der weiterführenden Schule"). In die fünften Klassen der Weinheimer Gymnasien und Realschulen werden nur Schüler aufgenommen, welche das vierte Grundschuljahr durchlaufen und am 1. August dieses Jahres das 13. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Eine persönliche Vorstellung des Kindes ist nicht erforderlich.

Die weiterführenden Schulen weisen darauf hin, dass alle Schüler unbedingt angemeldet werden müssen. Außerdem erinnern die Einrichtungen daran, dass diejenigen Schüler, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, rechtzeitig ihre Maxx-Ticket-Anträge stellen.

Die Anmeldung am Werner-Heisenberg-Gymnasium findet am Mittwoch, 13., und am Donnerstag, 14. März, im Sekretariat der Schule (erster Stock) statt. Der Anmeldemittwoch dauert von 8 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr. Am Tag darauf hat das Sekretariat nur bis 16 Uhr geöffnet. Zur Anmeldung der Kinder benötigt die Schule ein Passfoto für die Unterlagen sowie die Geburtsurkunde in Kopie.

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium nimmt die Anmeldungen ebenfalls am Mittwoch, 13., und am Donnerstag, 14. März, im Sekretariat (erstes Geschoss) entgegen. Die Eltern können am Mittwoch, 13. März, von 8 bis 18 Uhr kommen; am Donnerstag, 14. März, von 8 bis 14 Uhr.

Die Anmeldung an der Friedrich-Realschule beginnt am Mittwoch, 13. März, 8 Uhr, im Sekretariat (erster Stock). Das Personal steht von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung; am Donnerstag, 14. März, findet die Anmeldung von 8 bis 13 sowie von 14 bis 16 Uhr statt.

An der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule läuft die Anmeldung am Mittwoch, 13. März, von 8 bis 12 sowie von 13 bis 18 Uhr. Weiter geht’s am Donnerstag, 14. März, von 8 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr. Anlaufstelle ist das Sekretariat im ersten Stock.

Die Dietrich-Bonhoeffer-Werkrealschule nimmt die Anmeldungen ebenfalls im DBS-Sekretariat (erster Stock) an. Anmeldetermine sind Mittwoch, 13. März, 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, sowie Donnerstag, 14. März, 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr.

Die Hemsbacher Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule empfängt die Eltern im Sekretariat im Erdgeschoss am Mittwoch, 13. März, von 8 bis 18 Uhr. Zweiter Anmeldetermin ist am Donnerstag, 14. März, von 8 bis 16 Uhr.