Von Philipp Weber

Weinheim. Ein junger Student hat sich am Mittwoch vor dem Weinheimer Amtsgericht verantworten müssen, nachdem Ermittler im Juli 2019 Kinder- und Jugendpornos in der Wohnung seiner Familie gefunden hatten. Das Beweismaterial befand sich nicht zuletzt auf dem Smartphone des Beschuldigten. Richter Adrian Parsaei sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte über das Internet mit knapp 200 Aufzeichnungen hantiert und sich des Zugänglichmachens und Besitzes von kinder- und jugendpornografischem Material schuldig gemacht hatte.

"Wir sitzen hier nicht wegen eines Kavaliersdelikts", stellte der Richter klar, nachdem er den Angeklagten verwarnt und zu einer Geldbuße in Höhe von 300 Euro verurteilt hatte. Die Summe kommt dem Dudenhofener Kinderhospiz "Sterntaler" zugute. In ähnlich gelagerten Fällen, bei denen die Täter erwachsen waren, seien härtere Urteile gefallen, so Parsaei. Der heutige BWL-Student war zum Tatzeitpunkt – Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres – 18 Jahre alt.

Der Heranwachsende besuchte damals ein Weinheimer Gymnasium, wo er das Abitur ablegte. Das Gericht verurteilte den jungen Mann nach Jugendstrafrecht. Es war ebenso wie Anklage, Verteidigung und eine Vertreterin der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren zu der Erkenntnis gelangt, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch Entwicklungsschritte hin zum Erwachsenenleben vor sich hatte. Normalerweise hätte noch gemeinnützige Arbeit zu den Auflagen gezählt. Dagegen spricht aber die momentane Coronalage.

Der Beschuldigte hatte die ihm zur Last gelegten Taten "umfassend" eingeräumt, zuvor mit den Behörden kooperiert und sein Handy und dessen Codes freiwillig herausgegeben. Rechtlich beraten wurde er dabei von dem Mannheimer Strafverteidiger Steffen Lindberg. Weitere Fragen zur Sache beantwortete der Angeklagte nicht. Er verzichtete auch auf das "letzte Wort" und teilte nur mit, dass er sich den Ausführungen seines Verteidigers anschließe.

Doch auch dieser wollte die Taten nicht verharmlosen: "Hinter jedem Bild steht ein Opfer", so Lindberg. In seinem Plädoyer ordnete er den Fall in seinen beruflichen Erfahrungshorizont ein: Er habe in den letzten 15 Jahren rund 1000 Fälle bearbeitet, die in Zusammenhang mit Sexualstraftaten stehen, sagte er. Es bestehe ein Unterschied zwischen einem Heranwachsenden, der sich Bilder von größtenteils nur wenig jüngeren Mädchen besorgt, und älteren Tätern. Letztere gingen meist systematischer vor und besäßen oft größere Mengen des entsprechenden Materials, so der Verteidiger. Vor allem habe sein Mandant nicht gezielt nach kleineren Kindern Ausschau gehalten, sondern eher in Kauf genommen, auch dieses Material zu bekommen.

"Da im Internet meist ganze Datenpakete heruntergeladen werden, bewegt sich die zur Debatte stehende Zahl der Aufzeichnungen eher im niedrigen Bereich", so der Anwalt. Es gebe Fälle, in denen die Ermittler rasch zu siebenstelligen Zahlen kommen. Sein Mandant sei von dem Verfahren sehr beeindruckt. Die Wohnungsdurchsuchung bei seiner Familie sei ihm sehr unangenehm gewesen. Lindberg plädierte für eine Verwarnung mit Geldauflage, deren Höhe er ins Ermessen des Gerichts stellte.

Die Anklagevertreterin hatte zuvor ebenfalls für eine Verwarnung und eine Geldbuße in Höhe von 300 Euro plädiert. Als strafmildernd wertete sie unter anderem das junge Alter des Angeklagten und die Tatsache, dass dieser vorher nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Anders als die Verteidigung sah sie die Zahl der kinder- und jugendpornografischen Aufzeichnungen jedoch als hoch an.

Auch Richter Parsaei ging nicht davon aus, dass es sich bei den Aufzeichnungen mit Kindern um einen reinen "Beifang" handelte. Der Angeklagte hätte dieses Material ja sofort löschen können. Letztlich verzichteten Anklage und Verteidigung jedoch auf Rechtsmittel.

Wer glaubt, bei dem Angeklagten handle es sich um einen Stubenhocker ohne soziale Bezüge (neudeutsch: "Nerd"), könnte falscher nicht liegen. Der offensichtlich sportbegabte Heranwachsende stamme aus einem behüteten Umfeld, wie es hieß. Er durchlief Grundschule und Gymnasium ohne größere Auffälligkeiten, so die Vertreterin der Jugendhilfe im Strafverfahren. Vor Ausbruch der Coronapandemie fand er drei Mal pro Woche den Weg ins Fitnessstudio, radelte, joggte, kickte mit Kumpels. Es gebe einen Freundeskreis – und auch eine Freundin.

Während seines Studiums will er weiter bei seiner Familie leben. Von dieser war vor Gericht niemand zu sehen. Da musste er allein durch.