Ladenburg. (krs) Alligatoah und das Gregor Schwellenbach Orchester war für viele Besucher der Ladenburger Festwiese das erste Konzert nach einer langen kulturlosen Coronazeit. Für die 14-jährige Emily war es das erste Konzert überhaupt, und es wurde zu einem, das sich wohl nur noch schwer toppen lässt: Denn sie ging mit einem Foto mit dem Rapper und zwei Autogrammen nach Hause.

Inspiriert von der kleinen Lobeshymne des Künstlers auf Diebstahl, machte sich ein Konzertgänger in die vordere Reihe auf. "Alligatoah hat seine Kappe einfach an den Bühnenrand gelegt", erzählt der "Dieb", der aber ein edleres Ziel verfolgte. "Ich stand ganz vorne am Zaun und habe mich irgendwann einfach rübergebeugt und die Kappe mitgenommen", erzählt er im Gespräch mit der RNZ. Mit dem Diebesgut ging es zurück zu den Plätzen, und zur 14-jährigen Emily, einem großen Alligatoah-Fan.

"Er kam auf einmal zurück und hat meiner Tochter die Kappe aufgesetzt", erzählt Mutter Tanja noch immer ungläubig. "Emily hat erst mal geweint wie ein Schlosshund vor Freude." Dann sei aber schnell ein Vertreter der Security gekommen. "Er hat sich bei meiner Tochter entschuldigt und gesagt, dass er ihr die Kappe leider wieder abnehmen muss", erzählt die Mutter. Denn Rapper Alligatoah sei mit der ersten Wahl der Kappen für die Tour nicht zufrieden gewesen, sodass noch einmal neue hergestellt werden mussten – die gebe es jetzt aber nur in einfacher Ausfertigung für Orchester und Sänger.

Für ein vollständiges Bühnenoutfit bei den kommenden Konzerten brauche der Rapper seine Kappe also wieder. Das konnte Emily zwar verstehen, ein bisschen traurig war der Teenager aber natürlich trotzdem.

"Ich habe gefragt, ob wir nicht ein Autogramm haben können", erzählt Mutter Tanja. Und der Security-Vertreter sagte zu, man schaue mal, was sich machen lässt. Nach dem Konzert sollten Mutter und Tochter am Zaun warten.

"Ich hab gesagt, wir bleiben hier so lange, bis er wirklich rauskommt", erzählt Tanja. Das dauerte zwar rund eine Stunde, aber dann kam der Rapper tatsächlich zu den beiden. "Er ist direkt auf Emily zugelaufen und hat gefragt, ‚Was kann ich für dich tun?‘", erzählt die Mutter begeistert. Und zum zweiten Mal an diesem Abend brach der 14-jährige Fan in Freudentränen aus.

Herausgekommen ist dann ein Foto mit dem Künstler, ein Autogramm auf einem T-Shirt und eins auf der Handyhülle. "Wir sind dann total glücklich heimgefahren", sagt Mutter Tanja. "Zu Hause hat Emily erst mal überlegt, wie sie die signierte Handyhülle jetzt schützen kann." Haarspray und Nagellack seien in der engeren Auswahl gewesen. "Es ist toll, dass er wirklich noch an den Zaun kam", findet Tanja. Der Künstler sei auch total sympathisch gewesen. Und so liegt die Messlatte der jungen Emily nach ihrem ersten Konzert schon sehr hoch. Ob folgende Konzerte da mithalten können?