Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Der Frühling naht rasch, da wird es Zeit, alles herauszuputzen. Dementsprechend hatte die Gemeinde Hirschberg am Samstag wieder zur Aktion "Hirschberg putzt sich raus" aufgerufen. Die Bürger waren aufgefordert, den Abfall zu entfernen, der sich über den Winter in Grünanlagen oder an Straßenrändern angesammelt hatte.

"Der Andrang an Helfern lässt aber zu wünschen übrig", stellte etwas enttäuscht Hirschbergs stellvertretender Bürgermeister Fritz Bletzer rund zehn Minuten vor dem Start der Aktion in der Halle des Bauhofs im Hilfeleistungszentrum fest. Doch als ob die Hirschberger die Worte ihres Bürgermeisterstellvertreters gehört hätten, strömten wenige Minuten später weitere Helfer herbei, darunter auch knapp 20 Kinder mit ihren Eltern, die sich bereit erklärt hatten, den Schulhof der Martin-Stöhr-Schule und den gegenüberliegenden Spielplatz zu reinigen. Die Helfer wurden mit Handschuhen oder Greifzangen versorgt, und schon konnte es losgehen.

"Wir nehmen das erste Mal an dieser Aktion teil", sagte Monika Schmitt vom Elternbeirat der Martin-Stöhr-Schule. Bei einer Sitzung sei man auf die Idee gekommen, Schulhof und Spielplatz vom Müll zu befreien. Die Idee fand durchaus Anklang unter Eltern und Schülern. Die waren eifrig bei der Sache und dementsprechend rasch war alles sauber. "Wir hatten gedacht, dass es schlimmer ist", sagte Schmitt nach rund 90-minütiger Tätigkeit. Da noch etwas Zeit war, beschloss man, die weitere Umgebung der Schule ebenfalls zu entmüllen. Neben den üblichen Chipstüten wurden hier besonders viele Glasflaschen und zur Überraschung aller eine Klappmatratze entdeckt.

Wesentlich mehr Müll fand dagegen die Gruppe, die sich das Gebiet um den Park and Ride-Parkplatz am "Goldbeck-Kreisel" sowie das östlich der Gleise gelegene Gebiet um den Bahnhof Heddesheim/Hirschberg vorgenommen hatte. "Besonders schlimm war es am Parkplatz", sagte Teamleiter Daniel Schäfer. Nicht nur, dass hier der übliche Hausmüll entsorgt worden war, auch die Gäste des in der Nähe gelegenen Schnellrestaurants hatten Essensverpackungen achtlos hinterlassen.

Nicht viel besser sah es in unmittelbarer Nähe der Bahngleise aus. Plastik- und Papiertüten sowie Flaschen aller Art galt es hier einzusammeln. Allerdings nur am Rand der Böschung, in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen musste der Müll liegen bleiben. Zu gefährlich wäre es dort für die freiwilligen Helfer durch die vorbeifahrenden Züge gewesen.

Nach knapp drei Stunden traf man sich wieder am Hilfeleistungszentrum, um den eingesammelten Müll in einen großen Container zu werfen. Zuvor wurde dieser aber noch gewogen. Insgesamt konnten die gut 50 Helfer 760 Kilogramm Müll an einigen "neuralgischen" Punkten im Gemeindegebiet einsammeln. Klarer Sieger dabei war die Gruppe um Teamleiter Norbert Bickel, die es auf 245 Kilogramm Müll in dem Gebiet rund um das Sportzentrum und die daran angrenzenden Wege brachte. "Wenn sich jeder zusammenreißen würde, wäre diese Aktion nicht nötig", stellte Bletzer angesichts der jährlich im Gemeindegebiet anfallenden Mengen "wilden Mülls" fest.

Als Dank und zur Stärkung der Helfer hatte die Gemeinde Würstchen und Brot bereitgestellt, und für alle gab es außerdem eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme an der Aktion. Den Bauhofmitarbeitern dankte Bürgermeisterstellvertreter Bletzer zudem für die "Sonderschicht", die sie an diesem Morgen eingelegt hatten.