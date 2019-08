Von Katharina Schröder

Weinheim. "Bob" kommt nach Weinheim. Eigentlich heißt er "2-Burgen-Bob" und hinter dem Namen verbirgt sich eine Aktion gegen Alkohol am Steuer. Die Verkehrswacht Weinheim organisierte das Projekt erstmalig in Baden-Württemberg und stellte es mit seinen Projektpartnern im Pressegespräch vor. Dazu gehören die Stadt, die Suchtberatung, der Stadtjugendring, die Polizei, zehn Gastwirte des Marktplatzes und Kerwe-Straußwirte.

"Die Unfallrückgänge durch diese Aktion liegen bei 60 Prozent", sagte Barbara Ank-Jurczyk von der Weinheimer Verkehrswacht. Das gehe aus einer Erhebung der Polizei Ludwigshafen hervor. Seit die Aktion dort läuft, seien Alkoholdelikte eben um knapp 60 Prozent zurückgegangen. "Bob" gibt es bisher schon in Hessen, Bayern, Thüringen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, außerdem läuft die ursprünglich aus Belgien stammende Aktion auch in einigen anderen Ländern Europas.

Die Idee dahinter ist, dass "Bob" der Fahrer einer Gruppe ist. Er trinkt keinen Alkohol und bringt die Freunde nach dem Feiern sicher nach Hause. Mit einem knallgelben "Bob"-Schlüsselanhänger kann sich der Fahrer bei an der Aktion teilnehmenden Lokalen in Weinheim ausweisen und erhält dadurch Vergünstigungen. "Was die Lokale machen, steht ihnen frei, gängig ist zum Beispiel ein Rabatt auf ein alkoholfreies Getränk oder den Eintritt - oder ein nicht-alkoholisches Freigetränk", erzählte Ank-Jurczyk.

Den Schlüsselanhänger wird es bei Fahrschulen, in den teilnehmenden Wirtschaften und voraussichtlich bei der städtischen Touristeninformation geben. Eine Registrierung für den "Bob" ist nicht nötig. Wirtschaften, Clubs oder andere Veranstalter können sich dagegen bei der Verkehrswacht kostenlos anmelden und werden dann auf der Homepage des Projekts als Bob-Lokale geführt. Sie können jederzeit ein- oder aussteigen.

Oberbürgermeister Manuel Just und der in Weinheim lebende Comedian Bülent Ceylan sind die "Bob"-Botschafter der Stadt. Ceylan, der bei der Vorstellung der Aktion wegen seiner Tournee nicht dabei sein konnte, grüßte die Anwesenden per Videobotschaft. Darin lobte er die Aktion. "Find ich geil, was ihr da macht", sagte er im tiefsten "Monnemerisch". Auch OB Just zeigte sich angetan: "Ich kann diese Aktion nur begrüßen, es freut mich, dass wir hier mit gutem Beispiel vorangehen." Er erinnerte sich an seine Jugend, in der es auch immer einen Fahrer in der Gruppe gegeben habe, dem die anderen alkoholfreie Getränke spendierten. "Diese Aktion institutionalisiert das quasi", sagte er und lachte. Er betonte außerdem, dass nicht nur der Fahrer und die Autoinsassen, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer durch die Aktion geschützt würden.

Auch bei den Marktplatzwirten, die durch Gerald Haas vertreten waren, kam die Idee gleich gut an. "Wir sind generell vorsichtig und sagen es auch, wenn ein Gast mal zu viel hatte. Bei Jugendlichen sind wir noch vorsichtiger", erklärte Haas. "So ist bisher noch nichts passiert, aber das ist eine gute Aktion, das unterstützen wir gerne." Thomas Jenne, Referent für Verkehrsprävention beim Polizeipräsidium in Mannheim, stimmte lobend zu: "Muss denn immer etwas passieren? Vorher etwas zu tun, ist ja gerade der Sinn von Prävention." Martin Wetzel vom Stadtjugendring gefällt die Aktion ebenfalls: "Dieses Projekt ist spannend, weil es sich eben nicht nur um Jugendliche dreht, sondern noch weiter geht."

Die Weinheimer Verkehrswacht und die Partner der Aktion hoffen vor allem auf eine Signalwirkung. "Es wäre toll, wenn sich ‚Bob‘ auf die Region ausweiten würde", schloss Ank-Jurczyk.