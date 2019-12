In der Verbandsversammlung entschieden sich die Vertreter von Schriesheim, Ladenburg, Heddesheim und Ilvesheim gegen den Beitritt zur großen Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG und stattdessen für eine Kooperation mit dem Abwasserverband Bergstraße. „Das sind kurze Wege und man vertraut sich“, sagte Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Abwasserverband Unterer Neckar wird der geplanten Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG nicht beitreten. Stattdessen strebt er eine Kooperation mit dem Abwasserverband Bergstraße an, um durch gemeinsame Ausschreibungen für die Klärschlammentsorgung bei höherem Volumen bessere Preise zu erzielen.

So entschieden in der Verbandsversammlung mehrheitlich die beteiligten Kommunen Schriesheim, Ladenburg, Heddesheim und Ilvesheim, die im Abwasserverband Unterer Neckar zusammengeschlossen sind. Auch Edingen-Neckarhausen zählt dazu und ist Sitz des Verbands. Hier hatte der Gemeinderat aber nicht zuletzt wegen des Plädoyers der Kreisräte Dietrich Herold, Thomas Zachler und Edgar Wunder Bürgermeister Simon Michler eine anderslautende Ermächtigung mit auf den Weg gegeben: Michler sollte für den Beitritt zur Gesellschaft der AVR und des Rhein-Neckar-Kreises stimmen. Was er, mit dem Herzen aber wohl eher bei seinen Bürgermeisterkollegen, souverän erledigte.

Während Dietrich Herold von der bislang immer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis sprach und die Kreiskrankenhäuser und die Abfallverwertungsgesellschaft AVR als Beispiele gut funktionierender großer Lösungen heranzog, von denen alle Kommunen solidarisch profitierten, argumentierte Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler anders. Er finde es „merkwürdig“, sagte Kessler, dass man für gemeinsame Ausschreibungen zur Klärschlammentsorgung eine eigene Gesellschaft gründen wolle.

Die Vertragskonstruktion sei „unheimlich komplex“ und er glaube, dahinter stecke mehr, so Kessler. Es gebe „hohe Unwägbarkeiten“ und er habe „höchste Bedenken, dass sich der Verband in ein Feld begebe, in dem man nicht mehr mitbestimmen“ könne.

Auch die unabänderliche Verpflichtung, sich mit einer Mindestvertragslaufzeit bis 2045 zu binden, verbaue künftige Individuallösungen. Die großen Mengen Klärschlamms, um die sich die Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling nach Gründung kümmern müsse, brächten weite Entsorgungswege mit sich. „Und die Personalkosten kommen zu den Entsorgungskosten dazu“, so Kessler.

Demgegenüber stehe der Abwasserverband Bergstraße mit seiner Größe und hohen fachlichen Kompetenz. Kessler: „Das sind kurze Wege und man vertraut sich.“ Nicht zuletzt lege der Verband Bergstraße Wert auf ökologische Gesichtspunkte, unter anderem durch kurze Entsorgungswege. „Es ist auch ein Vorteil, dass dort große Lagerkapazitäten bestehen.“

Man binde sich maximal für fünf Jahre bis 2027, fünf Jahre also vor der gesetzlich geforderten Frist der Phosphor-Rückgewinnung aus dem Klärschlamm. Eine Änderung der Klärschlammverordnung sieht vor, dass Abwasserverbände mittlerer Größe (größer als 50.000 Einwohner), und dazu zählt der Verband Unterer Neckar, bis 2023 ein Konzept zur Phosphor-Rückgewinnung vorlegen müssen. Diese Verpflichtung ist indes nicht Teil einer Kooperation mit dem Verband Bergstraße. Der Verband Unterer Neckar hat noch bis 2023 einen Entsorgungsvertrag mit der Remondis Aqua GmbH zu günstigen Konditionen und somit noch einen Zeitpuffer, um ein Konzept aufzulegen.

Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz beleuchtete das Problem eines Konstrukts mit der Rhein-Neckar-Gesellschaft. Einerseits müsse die Menge Klärschlamm, die auf Felder verbracht werde, um 62 Prozent dramatisch reduziert werden. Andererseits seien die Verbrennungskapazitäten der Anlagen gering, die Betreiber bestimmten die Preise: „Und je höher die Menge, desto höher der Preis.“ Zudem gebe es noch kein Fachverfahren für die Rückgewinnung von Phosphor. Der wichtige Mineralstoff ist knapp, aber essenziell für das Wachstum biologischer Organismen. „Es wäre nicht verantwortlich, uns jetzt zu knebeln und bessere Alternativen zu verwehren“, sagte Schmutz.

Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer erklärte, das ökologische Konzept des Verbands Bergstraße überzeuge ihn. Die Rhein-Neckar-Gesellschaft sei für ihn wie eine „Blackbox“, bei der man ein stückweit vorsichtig sein müsse. Er finde das Kleine oft besser als etwas Großes. „Ich sehe die lange Laufzeit als nicht akzeptabel“, fand zudem Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz.

Von den 15 Abwasserverbänden im Rhein-Neckar-Kreis sind somit die Verbände Bergstraße und Unterer Neckar die einzigen, die der Rhein-Neckar-Gesellschaft nicht beitreten.