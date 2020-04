In Hirschberg ist die Trauergemeinde auf zehn Personen inklusive Pfarrer, Bestatter und Friedhofsmitarbeiter begrenzt. Nur die Familie darf an der Beisetzung auf dem Friedhof (hier der in Leutershausen) teilnehmen. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Eine feste Umarmung, eine Schulter zum Weinen, um im Unerträglichen zumindest etwas Halt zu finden. Was in Zeiten großer Trauer eigentlich unverzichtbar ist, stellt sich auf Friedhöfen derzeit als große Hürde dar. Auch Bestattungen sind von der Corona-Pandemie betroffen. Zur Eindämmung des Virus gehen Beerdigungen mit zahlreichen Auflagen und Reglementierungen einher. Abstand halten auf dem Friedhof heißt es beim Abschiednehmen eines geliebten Menschen. Eine schwere Aufgabe für Angehörige und Pfarrer, aber auch für die Friedhofsmitarbeiter und die Bestatter.

"Es ist eine unbekannte Situation für uns alle", erklärt Jürgen Gregor am Telefon. Seit über 30 Jahren arbeitet er als Bestatter und führt in Hirschberg und Heddesheim sein eigenes Unternehmen. "Die Vorgaben ändern sich nahezu täglich. Von Standesamt zu Standesamt, von Gemeinde zu Gemeinde gibt es Unterschiede", sagt er zur aktuellen Lage, die eine ständige Umsetzung der Anordnungen erfordert. Nachdem zum Beispiel in der Trauerhalle die Personenzahl zunächst auf 20 begrenzt und die Stühle entsprechend mit Abstand zueinander platziert wurden, folgte kurz darauf die Halbierung auf zehn Gäste. Nun sind die Trauerhallen ganz geschlossen.

Jürgen Gregor. Foto: Kreutzer

In Hirschberg ist die Trauergemeinde auf zehn Personen inklusive Pfarrer, Bestatter und Friedhofsmitarbeiter begrenzt. Nur die Familie darf an der Beisetzung auf dem Friedhof teilnehmen, Freunde, Bekannte und Kollegen müssen fern bleiben, Gottesdienste sind ohnehin ausgesetzt. Von Termin-Bekanntgaben der Bestattung wird abgesehen, Urnenbestattungen wenn möglich verschoben. "Aber bis wann, das ist derzeit eine von vielen offenen Fragen. Allgemein herrscht eine große Unsicherheit", berichtet der Bestatter.

Ein wirkliches "Aber" oder Verzagen hört man bei dem gelernten Schreiner jedoch nicht. Und ein bisschen hat Gregor es kommen sehen. "Spätestens als das Virus in Italien ankam, habe ich mich schon innerlich darauf eingestellt", betont er. Hygiene wurde bei dem 1971 von seinem Vater Rudi Gregor gegründeten Unternehmen ohnehin stets großgeschrieben. Jetzt wird eben etwas häufiger zu Schutzanzügen und -masken gegriffen.

Bei den Bestattungen selbst müssen auf viele wichtige Rituale verzichtet werden – wie auf den Erdwurf mit der Schaufel, die sonst durch alle Hände der Trauernden geht, der nun aber ein Infektionsrisiko darstellt. "Das ist in der evangelischen Liturgie ein sehr bedeutsames Element, das nun am Grab fehlt", betont der Bestatter. Auch im Vorfeld geht die Kommunikation mit den Trauernden mit Veränderungen einher. "Die Gespräche verlaufen nun meist übers Telefon. Bei manchen ist der Wunsch nach einem persönlichen Gespräch aber sehr groß, dann machen wir das, mit zwei Metern Entfernung", so Gregor.

Gerade dieser gebotene Abstand in emotional stark aufgeladenen Momenten ist es jedoch, der allen Beteiligten schwer zu schaffen macht. Auch Jürgen Gregor muss sozusagen taten- und regungslos zusehen und daneben stehen, wenn jemand vor Trauer am Friedhof innerlich zusammenbricht. Abstand statt Umarmung, lautet eben die traurige Devise. "Ich bezweifle, das auf diese Weise eine wirkliche Trauerbewältigung möglich ist", glaubt Gregor. Betont aber auch: "Wir und auch die Trauernden haben absolutes Verständnis für die Maßnahmen zur Risikominimierung in dieser Ausnahmesituation." Er verbindet das mit der Hoffnung, dass am Friedhof, am Ort des Abschieds, bald wieder Berührung – und nicht nur gefühlte, sondern spürbare Anteilnahme – möglich ist.

Info: Bei Bestattungen sind aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus derzeit auch keine Kondolenzen, also Beileidsbekundungen, erwünscht. Auch andere rituelle Symbolhandlungen wie das Berühren von Weihwasser oder das Rosenkranzbeten sind aufgrund der Infektionsgefahr untersagt.