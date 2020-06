Weinheim. (keke) Weil ein Ende der Regentschaft von Corona nicht abzusehen ist, behalten die amtierende Weinheimer Blüten- und Stadtprinzessin, Julia I., sowie Kinderprinzessin Finja I. ihre Zepter und Krönchen noch für ein weiteres Jahr. Traurig für das närrische Volk, aber nicht zu ändern: Die Knospen der Karnevalsgesellschaft (KG) Weinheimer "Blüten" bleiben in der eigentlich am 11.11. um Punkt 11.11 Uhr startenden Kampagne 2020/21 geschlossen.

Der Vorstandschaft sei diese Entscheidung nicht leichtgefallen, sie habe sie aber einstimmig gefällt, so der Zweite Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft, Rüdiger Krauth, auf Nachfrage der RNZ. Der "schwerwiegende Beschluss, mit dem das Vereins- und Fastnachtsleben der KG auf den Kopf gestellt wird", war eine außerordentliche Zusammenkunft des sechsköpfigen Vorstandsgremiums am Donnerstagabend vorausgegangen. Mit dem Beschluss folgen die "Blüten" gleichzeitig der Empfehlung des Dachverbands, der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine. Für die komplette Absage aller Saal-Veranstaltungen – wozu die für den 21. November geplante Inthronisation der neuen Blütenprinzessin ebenso zählt wie der "Ball der Prinzessin" am 9. Januar 2021 sowie die Prunksitzung am 30. Januar – gibt es viele Gründe. Zum jetzigen Zeitpunkt könne niemand vorhersagen, wie sich die Pandemie entwickelt und welche Auflagen und Verordnungen über die "Fünfte Jahreszeit" hinaus bestehen, erläutert Krauth.

Erschwerend komme hinzu, dass es nach den derzeit geltenden Hygieneregeln kaum möglich ist, die Veranstaltungen kostendeckend abzuhalten. Krauth: "Zumal durch die bereits seit Längerem feststehende Absage der Weinheimer Kerwe unsere wichtigste Einnahmequelle wegbricht." Bei jeweils maximal erlaubten 100 Besuchern im Saal sei das Fiasko programmiert. Außerdem brauchten Gruppen und Solisten von auswärts eine Auftrittsgarantie. Und: "Bei einer Fastnachtssitzung, bei der weder gesungen noch geschunkelt werden darf, kommt in keinem Saal Stimmung auf."

Über die im Grunde "alternativlose Entscheidung" ist nicht nur die Vorstandschaft um deren Vorsitzende Helga Eibel traurig. Angesichts der genannten Umstände ergebe es aber keinen Sinn, eine Kampagne durchzuziehen. Ein Fünkchen Hoffnung glimmt aber noch: "Über das eigentliche Fastnachtswochenende ist noch nicht endgültig entschieden."

Die Verantwortlichen seien sich der Tatsache bewusst, dass der Ausfall für die Aktiven wie die Gäste "sehr, sehr schade und total bedauerlich" ist. Auf der anderen Seite liege die Gesundheit der Mitglieder und der Gäste allen am Herzen, so das Vorstandssextett. Ob und wie "im kleinen Kreis" des Vereins gefeiert wird, steht noch nicht fest. Krauth: "Hier bleiben wir flexibel und sind kurzfristig zu anderen Lösungen bereit." Auch mit Blick auf die "Hof"-, die "Blüten"- und die "Kadettengarde" ist ein gemeinsames Training unter den derzeitigen Voraussetzungen, den 1,50-Meter-Abstandsregeln und weiteren Auflagen nicht möglich. Allerdings bekommen die Gardetänzerinnen seit April von ihren Trainerinnen Videos mit kurzen Sequenzen der neuen Tänze geschickt, in denen die Schritte "langsam zum Mit- und Nachmachen" vorgezeigt werden. "Was dabei aber fehlt und nicht vermittelt werden kann, ist das Gemeinschaftsgefühl", bedauert Krauth.

Damit die Gruppen aber nicht komplett bis zur Kampagne 2021/22 pausieren, sind – sobald dies möglich ist – Treffen geplant. Sich in Geduld üben und ein Jahr länger auf ihre Inthronisation und den Antritt ihrer Regentschaft warten muss auch die designierte Blütenprinzessin. "Die hierzu auserwählte junge Frau ist damit einverstanden", blickt Krauth abschließend noch vorne.