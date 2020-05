Von Nadine Rettig

Weinheim. "Eine von vier geschafft", hallt am Mittwoch kurz nach 14 Uhr der erleichterte Ruf einer Schülerin durch die Flure des Weinheimer Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Dieses "Eine von vier" gilt der ersten schriftlichen Abiturprüfung, die die Schüler an diesem Tag im Fach Deutsch hinter sich gebracht haben. Von 9 Uhr morgens hieß es für die 97 Abiturienten Werke vergleichen, Gedichte analysieren oder Essays schreiben. Zeitgleich brüteten 86 Schüler im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium über den Aufgaben, 78 waren es am Weinheimer Privatgymnasium.

Das erste Fazit der Heisenberg-Abiturienten fällt meist positiv aus. "Der Text war wirklich fair, ich kann mich nicht beschweren", so der Eindruck eines Schülers. Abgesehen von der Prüfung an sich ist im Corona-Jahr alles anders. Der Mundschutz ist kaum wegzudenken, und auch organisatorisch stellt das Virus die Schulen beim Abitur vor ganz neue Herausforderungen. "Es ist mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden", berichtet Schulleiterin Gabriele Franke.

In gebotenem Abstand machten sich die Prüflinge des Bonhoeffer-Gymnasiums im Weinheimer Musiktheater an die Aufgaben. Foto: Dorn

Man habe zum Beispiel darauf geachtet, dass Schüler, die einer Risikogruppe angehörten oder jemanden im direkten Umfeld haben, in einem separaten Raum schreiben können. Das Gros der Prüflinge ist auf insgesamt sechs Räume aufgeteilt worden. Ein weiteres Novum: Erstmals mussten Wörterbücher und die die Plätze desinfiziert werden. Doch nicht nur die Organisatoren sind von den Einschränkungen betroffen, sondern auch die Schüler selbst. Nicht zuletzt, weil die schriftlichen Prüfungen eigentlich bereits im April hätten stattfinden sollen. Doch können einige Abiturienten der zusätzlichen Vorbereitungszeit durchaus Positives abgewinnen, sei man mit dem abiturrelevanten Stoff bereits vor den Osterferien durch gewesen.

Theresa Dallinger vom „Heisenberg“ entschied sich für eine Erörterung. Foto: Dorn

"Ich habe diese Pause als Chance gesehen, denn so konnte man sich ganz individuell auf das Wichtigste konzentrieren", sagt Theresa Dallinger, als sie aus ihrer ersten Abiturprüfung kommt. "Außerdem hatte man so die Möglichkeit auf eine ganz persönliche Beratung von den Lehrern, die sich sehr engagiert haben", findet sie.

Und auch Franke lobt den Einsatz ihres Kollegiums in den vergangenen Wochen. In ihrem Deutschabitur lief für Dallinger auch alles nach Plan. Sie entschied sich für eine Erörterung. "Das liegt mir eigentlich am besten", erzählt sie zufrieden, als "Plan B" hätte sie den Werkvergleich gewählt. In diesem Fall hätte sie Hermann Hesses Roman "Der Steppenwolf" und E. T. A. Hoffmanns Kunstmärchen "Der goldene Topf" vergleichend analysiert.

Timo Sattler, ebenfalls „Heisenberg“, wählte einen Essay zum Thema „Handschrift“ aus. Foto: Dorn

Und auch Timo Sattler konnte auf "Plan A" seines Deutschabiturs zurückgreifen. Er schrieb einen Essay zu der Frage "Meine Handschrift – Meine Visitenkarte?". "Mir fielen Essays schon in den Klausuren immer am einfachsten", berichtet er. Deshalb habe er gehofft, in den Abiturvorschlägen ein gutes Thema zu dieser Textform zu finden. Dass die erste große Hürde jetzt schon mal hinter ihm liegt, findet Sattler beruhigend. Denn für die nächsten Prüfungen wisse man nun schon ein bisschen, welche Atmosphäre einen erwarte.

Für Dallinger, Sattler und viele andere Abiturienten heißt es jetzt übers Wochenende Kraft und Energie tanken, ehe es für die meisten am Montag mit der schriftlichen Englischprüfung weitergeht. Für Sattler, der in Amerika studieren möchte und schon einige Aufnahmeprüfungen an amerikanischen Universitäten absolviert hat, ist eine Prüfung auf Englisch keine ungewohnte Situation mehr. Und auch alle anderen Noch-Schüler können am Montag hoffentlich wieder mit einem guten Gefühl aus der Prüfung gehen. Und dann wird voraussichtlich der Ruf "Zwei von vier geschafft" durch das ansonsten beinahe leere Schulhaus hallen.