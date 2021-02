A67 bei Viernheim. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein Lastwagenfahrer bei einem Unfall auf der Autobahn A67 am Dienstagmittag. Der Sattelzug eines 51-jährigen Fahrers war in Richtung Darmstadt unterwegs, als er in der Nähe des Dreiecks Viernheim ungebremst in einen Warnsicherungsanhänger der Autobahnmeisterei Mannheim fuhr.

Kurz vor dem Unfall hatte die Polizei per Verkehrsmeldung mitgeteilt, dass auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen ein defektes Fahrzeug stehen würde. Auf Nachfrage der RNZ bestätigte die Autobahnpolizei Darmstadt, dass sich der Fahrer beim Unfall verletzte. Nach ersten Erkenntnissen nicht schwerwiegend, später aber stellte sich heraus, dass der 51-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden war.

Wegen der Rettungsmaßnahmen, zahlreicher Trümmerteile auf der Fahrbahn und der Bergung der beiden beschädigten Lastwagen wurde die A67 in Richtung Darmstadt voll gesperrt. Neben Rettungsdienst, Notarzt und Polizei war auch die Feuerwehr Viernheim im Einsatz.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmern wurde empfohlen, ab dem Viernheimer Kreuz über die A659 zum Kreuz Weinheim und von dort weiter über die A5 in Richtung Frankfurt zu fahren.

Bei dem Unfall entstanden mehr als 200.000 Euro Sachschaden.

Update: Dienstag, 16. Februar 2021, 16.15 Uhr