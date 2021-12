Weinheim/Schriesheim/Hirschberg. (cab/web/ans) Ein Unfall auf der Autobahn A5 am Donnerstagmittag hat bis in den späten Nachmittag hinein an der Bergstraße für schwere Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Polizei sprach auf RNZ-Anfrage von einem "regelrechten Verkehrschaos".

Zwei Lastwagen waren zuvor im Baustellenbereich auf der A5 bei Weinheim, in Fahrtrichtung Darmstadt zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand einer der Lastwagen verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen, der Lastwagen dahinter übersah ihn. Die Fahrbahnen mussten für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Der Fahrer des vorderen Lastwagens wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Erst etwa drei Stunden nach dem Unfall gab die Polizei zumindest die Fahrbahnen nach Süden wieder frei.

Hier im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hirschberg und Weinheim. Wie Hirschbergs Kommandant Peter Braun berichtete, gab es auch kaum ein Durchkommen für die Wehr, weil das Bilden einer Rettungsgasse aufgrund der Baustelle – aktuell wird die Fahrbahn saniert und ist dadurch verengt – schwer möglich war. Schon der Notarzt hätte sich zu Fuß auf den Weg machen müssen. Die Hirschberger Feuerwehrkameraden wurden letztlich von Baustellenfahrzeugen zum Einsatzort gebracht. Derweil hatten die Beamten den Verkehr auf die B3 umgeleitet.

Hier lenkten sie die Blechlawinen, konnten aber trotzdem nicht verhindern, dass der Verkehr komplett zusammenbrach. Es ging weder vor noch zurück. Auch in den Bergstraßen-Gemeinden gab es innerörtliche Staus, die kein Ende nehmen wollten. Selbst Parallelstraßen zur B3 wie die Obere Bergstraße wurden genutzt.

Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, um den Verkehr sowohl in Hirschberg als auch in Schriesheim zu regeln, unter anderem an den jeweiligen Autobahnzubringern. Erschwerend kam hinzu, dass es in der Hintergasse von Hirschberg-Großsachsen einen Feuerwehreinsatz gab, weil dort Brötchen angebrannt waren.

Außerdem ereignete sich am Nachmittag ein Auffahrunfall auf dem Autobahnzubringer in Schriesheim mit drei beteiligten Autos, bei dem eine Person laut Polizei "schwerer verletzt" wurde. Der Verkehr zur A5 musste bis nach Ladenburg ausweichen, hier wenden und zur Autobahn zurückfahren.

