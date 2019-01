A5 bei Hirschberg. (pol/mün) Gleich zwei Mal verunglückten Autofahrer am Sonntag auf der Autobahn A5 bei Hirschberg. Beide Fahrzeuge gerieten auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern - und beide Autofahrer hatten ihre Fahrzeuge nicht im Griff. Das alles geschah beinahe an der gleichen Stelle.

Gegen 15 Uhr schleuderte der Porsche eines 46-jährigen Mannes in die rechte Leitplanke. Der Sportwagen war außer Kontrolle geraten, weil der Mann auf Höhe des Parkplatzes Fliegwiese Brems- und Gaspedal verwechselt hatte, berichtet die Polizei. Er kam mit dem Schrecken davon, am Porsche entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

Kurz vor Mitternacht konnte auch ein 40 Jahre alter BMW-Fahrer sein Auto nicht mehr beherrschen. An der gleichen Stelle auf der Autobahn in Richtung Süden krachte der BMW in die Leitplanke. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zu schnell gefahren ist. Er wurde leicht verletzt, über das Ausmaß der Verletzungen ist nichts bekannt. An seinem BMW entstand "wirtschaftlicher Totalschaden" - Summa Summarum wird der Gesamtschaden auf 7000 Euro geschätzt.