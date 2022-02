A5 bei Hemsbach. (pol/rl) Ein Peugeot-SUV ging am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A5 im Flammen auf. Das teilte die Polizei mit.

Der mit fünf Insassen, zwei Erwachsene und drei Kinder, voll besetzte Wagen war gegen 14.45 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs, als der Peugeot kurz hinter der Ausfahrt Hemsbach in Brand geriet. Der Fahrer konnte noch auf dem Standstreifen in Höhe der Kartbahn Hemsbach anhalten und alle Insassen aussteigen. Dann brannte das Fahrzeug vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Zwei Feuerwehren aus der Region waren schnell vor Ort und löschten das Feuer. Ein vollständiges Ausbrennen des Wagens konnte sie nicht verhindern.

Kurzfristig war die A5 in Richtung Frankfurt wegen der starken Rauchentwicklung voll gesperrt. In Richtung Heidelberg war eine Sperrung nicht notwendig, teilte die Polizei mit.

Noch gegen 16.20 Uhr waren die Aufräumarbeiten nicht beendet. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die rechte Spur war deshalb noch gesperrt. Es kommt noch zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der kurzfristigen Vollsperrung betrug der Rückstau in der Spitze rund vier Kilometer.

Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Gerüchte über Explosionen erklärte die Polizei damit, dass wohl hitzebedingt die Reifen des Wagens laut geplatzt waren, hieß es.

Update: Dienstag, 1. Februar 2022, 16.32 Uhr