Ladenburg. (stu) Bis zum 1. Januar 2022 soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) barrierefrei sein, das fordert die Europäische Union. Ladenburg wird das wohl nicht schaffen. "Irgendwann muss man aber anfangen, und das ist in unserer Stadt nun der Fall", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz bei einer Bürgerinformationsveranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses noch vor der Coronakrise. Dabei waren auch Stadtbaumeister André Rehmsmeier und der Tiefbauexperte Gregor Völker von der MVV Regioplan.

Nur zwei Anwohner interessierten sich für die erste Baumaßnahme an der Bushaltestelle "Benz-Platz/Bahnhofstraße", die im August beginnen soll. "Wir haben in Ladenburg schon jetzt genug Baustellen – aber um die Vorgaben zur Barrierefreiheit zu erfüllen, müssen wir auch handeln", sagte Schmutz.

Rehmsmeier schätzte, dass zehn Bushaltestelle-Paare umgebaut werden müssen. Priorität hätten die am meisten frequentierten Haltestellen, erläuterte Rehmsmeier. Er kündigte an, dass nach der Haltestelle Benz-Platz der Ankerplatz in Angriff genommen werde. Zwei barrierefreie Haltestellen gibt es bereits: in der Benzstraße und vor dem neuen Wohngebiet Nordstadt.

Zwischen 90.000 und 100.000 Euro kostet der Umbau eines Haltestellenpunktes laut Verwaltung. Bei den zehn Haltestellen bedeutet das für die Stadt eine Investitionssumme von rund einer Million Euro. Der Umbau wird aber mit öffentlichen Zuschüssen gefördert. Dadurch werden sich die Kosten für die Stadt auf etwa 500.000 Euro reduzieren.

Weil es sich laut Völker doch um eine "größere Baumaßnahme" mit einer notwendigen Sperrung der Bahnhofstraße handelt, sei das Thema Bürgerbeteiligung der MVV Regioplan aber auch der Stadt Ladenburg wichtig.

Der Zustieg der Bushaltestelle vor der Sparkasse in der Bahnhofstraße wird um 18 Zentimeter angehoben, sodass ÖPNV-Nutzer mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen ebenerdig in den Bus gelangen. Die gegenüberliegende Haltestelle wird verlegt. Der jetzige Standort sei ein Provisorium, meinte Völker. Mit dem Umbau wird die Haltestelle in Fahrtrichtung Ilvesheim vor die Geschäftszeile (Bäckerei, Optiker, Hörakustiker) verlegt.

An dieser Seite gibt es keine Überdachung, technisch möglich wäre die Anbringung eines Regenschutzes aber schon. Durch die Baumaßnahme fallen vor den Geschäften drei PKW-Parkplätze weg. Zwei Parkplätze entstehen allerdings neu an der jetzigen provisorischen Haltestelle. Bauliche Eingriffe vor dem Einstiegsbereich sind notwendig, um den Bedürfnissen behinderter Fahrgäste Rechnung zu tragen. An den tastbaren Noppen auf dem Boden orientierten sich blinde Menschen, und die farblichen Kontraste sind für sehbehinderte Fahrgäste wichtig.

"Wo gehobelt wird, da fallen Späne", sagte Völker und spielte mit offenen Karten. Denn er kündigte Baulärm, Schmutz, Staub und fühlbare Beeinträchtigungen für die Anwohner, Geschäftsinhaber und Kunden an. Es wird erhebliche Erdbewegungen geben – der abgetragene Boden wird auf dem Ankerplatz zwischengelagert.

Die Vollsperrung der Bahnhofstraße von der Einmündung Benzplatz bis zur Scheffelstraße sei daher nicht zu vermeiden. Für Fußgänger soll aber immer eine Gehwegseite zur Verfügung stehen. Darüber hinaus soll auch der Zugang zu den Geschäften gewährleistet bleiben. Die Müllentsorgung wird die MVV Regioplan organisieren.

Rehmsmeier stellte auch die geplanten Umleitungsmaßnahmen vor. Die Friedrich-Ebert-Straße wird während des Umbaus stark frequentiert sein. Die Ersatzhaltestellen sollen direkt vor dem Bahnhof und in der Jahnstraße eingerichtet werden. Völker und Rehmsmeier gehen davon aus, dass die Baumaßnahme in der Bahnhofstraße rund vier Wochen dauern wird.

Info: Für weitere Fragen steht Gregor Völker unter der Telefonnummer 06 21 / 8 76 75 42 zur Verfügung.