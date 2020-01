Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Öffentlicher Parkraum ist ein knappes Gut, auch in Edingen-Neckarhausen. Anwohner wollen möglichst nah an ihren Häusern parken, weil es für manche notwendig, für andere aber einfach nur bequemer ist. Wer eine Garage hat, nutzt diese oft nicht, weil sie alles beinhaltet, nur kein Fahrzeug. Kunden wollen Parkplätze vor Einkaufsläden und beklagen sich, wenn diese anderweitig zugeparkt sind. Und besonders schutzbedürftige Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Seniorenheime verlangen nach einem Verkehrskonzept, das ihnen Sicherheit bietet. Es ist eine schwierige Gemengelage an Einzel- und Gruppeninteressen, in der die Verwaltung agieren und dabei die Gesetzgebung und Anweisungen der Straßenverkehrsbehörde beachten muss.

Dazu kommt, dass es in Edingen-Neckarhausen kein Parkraumkonzept gibt, wie Janina Schückle, Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes, auf Anfrage erklärt. Für bestimmte Bereiche seien jedoch Parkscheiben-Regelungen getroffen, zum Beispiel für Hol- und Bringzonen an Schulen sowie in Gebieten mit hoher Gewerbedichte. "Teilweise sind in den Straßen auch Markierungen eingezeichnet. Hier prüfen wir nach Bedarf und legen dann für diesen Abschnitt gegebenenfalls ein eigenes Konzept an", erklärt Schückle. Ferner werde der Bestand von öffentlichen Schwerbehindertenparkplätzen regelmäßig überprüft und bei Bedarf und Möglichkeit erweitert.

Die Frage, ob es Anwohnerparkausweise gebe, verneint die Amtsleiterin. Deren Einführung habe das Landratsamt als zuständige Straßenverkehrsbehörde abgelehnt, da der hierfür erforderliche Parkdruck nicht vorhanden sei. Das bedeutet, das Landratsamt sieht ausreichend freie Parkplätze für die Zahl der Fahrzeuge in der Doppelgemeinde.

Und grundsätzlich sei es den Anwohnern zuzumuten, nicht direkt vor der Haustür parken zu können. In den Innenstädten von Mannheim oder Heidelberg gebe es hingegen auch in zumutbarer Umgebung in der Regel keine Parkplätze, daher werden hier Anwohnerparken ermöglicht.

Die Anzahl öffentlicher Parkplätze beziffert das Rathaus auf 13. Davon gibt es einen in Neu-Edingen, drei in Neckarhausen und neun in Edingen. Gebühren werden dort keine erhoben, teilweise sind die Parkplätze aber eingeschränkt, also lediglich für Autos und nicht etwa Sprinter zugänglich. Auch Angebote für die Mobilität der Zukunft werden in der Doppelgemeinde nach und nach aufgebaut. Elektrofahrzeuge finden eine Ladestation am Schloss in Neckarhausen. Eine weitere werde gerade am Sport- und Freizeitzentrum eingerichtet, sagt Schückle, und soll zeitnah in Betrieb gehen. Auf dem Parkplatz am Real gibt es ebenfalls die Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug aufzuladen. Zudem gibt es Carsharing-Standorte in Edingen am Messplatz und in Neckarhausen in der Friedrich-Ebert-Straße beim evangelischen Kindergarten.

Weil es vor einigen Jahren vor allem in Edingen Probleme mit parkenden Sprintern und Falschparkern gab, hakte die RNZ hier noch einmal nach, wie sich die Situation jetzt darstellt. Schückle sagt, manche Bürger erklärten, es würden zu wenige Strafzettel ausgestellt. "Einige trifft es dann aber auch mehrfach." Die Anzahl der "Knöllchen" sei abhängig von Tageszeiten, Ferien und Veranstaltungen.

Im kommunalen Haushalt sind jährlich rund 20.000 Euro an Einnahmen aus Verwarnungsgeldern eingestellt, die Gebühren für die Verwarnungen selbst liegen je nach Verstoß zwischen zehn bis 35 Euro. Verteilt werden sie vom Gemeindevollzugsbediensteten Andreas Strottner, der nach Möglichkeit aber erst einmal auf eine mündliche Ermahnung und Einsicht setzt. Wie hoch die "Dunkelziffer" nicht erfasster Falschparker sei, könne man nicht sagen, meint Schückle weiter. Strottner, ausgestattet mit einer Vollzeitstelle, gehe alle Bereiche nach Bedarf ab, habe hierbei aber auch zum Beispiel morgens und mittags die Schulen als Schwerpunkte. Er sei auch an den Wochenenden unterwegs, falls erforderlich.

Falschparker seien grundsätzlich ein Thema, sagt Schückle, wenn Gehwege nicht mehr nutzbar seien, die Drei-Meter-Grenze der Durchfahrtsbreiten für Rettungsdienste unterschritten oder Feuerwehrzufahrten blockiert würden oder der Scheitelpunkt von fünf Metern zu Straßeneinmündungen nicht eingehalten werde.

Dies alles führe nicht nur zu Unmut bei den anderen Verkehrsteilnehmern, betont Schückle. Im Ernstfall könne das sogar Leben und Eigentum gefährden. Einige Bürger zeigten sich einsichtig, wenn sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen würden, andere würden unfreundlich. Für ein "Ich geh‘ ja nur kurz zum Bäcker" die Schulkinder auf die Straße zu zwingen, weil der Gehweg blockiert sei, komme leider zu oft vor, sagt Schückle.